Sofidy signe un immeuble à Suresnes pour près de 120 millions d'euros

Sofidy a annoncé l’acquisition auprès de Redtree Capital de l’immeuble de bureau « Helys » à Suresnes (92), pour le compte des épargnants de ses SCPI historiques Immorente et Efimmo 1, de l’OPCI Sofidy Pierre Europe et de la société civile Sofidy Convictions Immobilières.L'immeuble, certifié HQE et situé au 1/3 Quai Marcel Dassault à Suresnes, a été construit en 2005. Les 21 650 m2 de bureaux et 2 400 m2 de terrasse qui le composent se répartissent sur 4 étages et 2 niveaux en sous-sol. L'intégralité des surfaces est louée pour une durée résiduelle ferme de plus de 6 ans à trois sociétés exerçant leur activité dans l'industrie parapétrolière, le nettoyage professionnel et les télécoms.Situé en bord de Seine et surplombant le bois de Boulogne, l'actif se trouve au cœur d'une zone tertiaire de 180 000 m2 à proximité de la gare du Val d'Or desservie par le Transilien U/L et de la station Les Coteaux, sur le Tramway T2. La ville de Suresnes accueille plusieurs grandes entreprises et son attractivité devrait être renforcée prochainement par les travaux du Grand Paris.