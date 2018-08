Sofidy voit des perspectives florissantes pour l'immobilier logistique

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sofidy prévoit un "rerating" important de la valorisation des actifs immobiliers logistiques dans les années à venir. "Le potentiel de revalorisation des meilleurs actifs nous paraît considérable compte tenu des taux de capitalisation qui s'étagent aujourd'hui entre 4,75% et 5,5%, là où les meilleurs actifs de commerce sont valorisés légèrement au-dessus de 4% et les meilleurs actifs de bureaux en dessous de 3%", assure Laurent Saint Aubin, gérant Actions immobilier Europe chez Sofidy.Le principal soutien aux valorisations devrait être l'essor du e-commerce qui s'accompagne d'une demande accrue de mètres carrés de logistique. L'accélération de la pénétration du commerce électronique, qui représentait seulement 9% des ventes de détail en Europe l'an dernier avec de fortes disparité entre d'un coté le Royaume-Uni (18%) et de l'autre l'Italie (3%), est indiscutable. Entre 2016 et 2021, elle devrait s'établir 6,7% par an au Royaume-Uni, 13,9% en France, 15,2% en Allemagne et 19,2% en Espagne."Dans ce contexte, la demande d'entrepôts logistiques adaptés, surnommés les "Big Boxes" devrait s'amplifier. Proche des places de consommation et des nœuds de communication, ces entrepôts sont situés dans des emplacements prime sur des surfaces de 50 000 mètres carrés minimum et dotées de hauteurs généralement supérieures à 12 mètres et d'une résistance au sol adaptée. La plupart bénéficient de baux longs avec fixation des loyers tous les cinq ans, dans les pays qui l'autorisent, généralement au prix de marché", explique Laurent Saint Aubin, chez Sofidy.