Sofinnova Partners: MastOR annonce un financement d'amorçage auprès de Sofinnova Partners pour développer sa plateforme d'assistance chirurgicale

MastOR annonce un financement d'amorçage auprès de Sofinnova Partners pour développer sa plateforme d'assistance chirurgicale

PARIS, FRANCE / ACCESSWIRE / 2 juillet 2020 / MastOR, une entreprise d'instrumentation médicale qui développe un robot chirurgical dédié à l'assistance laparoscopique, annonce un financement d'amorçage de 3M? à travers le fonds MD Start III de Sofinnova Partners, et un financement additionnel non dilutif de 1,9 M? obtenu grâce au Concours d'Innovation i-Nov de Bpifrance. Ce financement permettra d'accélérer le développement de la plateforme d'assistance chirurgicale de MastOR, qui vise à faciliter l'accès aux techniques de chirurgie minimalement invasives et à optimiser les ressources du bloc opératoire.

MastOR est une jeune entreprise de robotique chirurgicale créée par le Professeur Brice Gayet et Pierre Campredon en 2019, sur la base de travaux scientifiques et de technologies développés par l'ISIR (Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique) de Sorbonne Université.

Pr. Gayet, Professeur de chirurgie digestive à la Faculté de médecine de l'Université Paris Descartes et ancien Chef du service de chirurgie digestive de l'Institut Mutualiste Montsouris de Paris, déclare : « Nous sommes ravis de rejoindre le portefeuille de Sofinnova Partners,et de travailler avec l'équipe de MD Start, des entrepreneurs bénéficiant d'une grande expérience dans le domaine des technologies médicales innovantes, afin de développer notre concept au bénéfice des patients et des chirurgiens ».

« Cet investissement d'amorçage et cette subvention permettront de développer le prototype et de réaliser la validation pré-clinique de notre dispositif. Chaque étape du développement, chaque brique de notre solution, est inspirée des besoins particuliers des patients, des chirurgiens et des équipes du bloc opératoire, afin d'en optimiser l'utilisation » déclare Anne Osdoit, Partner chez Sofinnova Partners et Présidente de MastOR. Elle poursuit : « Nous sommes entièrement dédiés au développement de cet outil qui deviendra essentiel à la chirurgie laparoscopique ».

Avec sa plateforme, MastOR vise à offrir une assistance chirurgicale de précision, modulable et à un coût raisonnablepour les procédures digestives minimalement invasives. Le système laisse le chirurgien opérer aux côtés du patient tout en profitant des performances de la robotique chirurgicale, des instruments de c?lioscopie actuels, d'un retour de force (haptique) naturel et de mouvements sans résistance, le tout dans une solution simple et légère.

A propos de MastOR

MastOR SAS est une entreprise d'instrumentation médicale basée à Paris qui développe un robot chirurgical dédié à l'assistance laparoscopique. Son principal investisseur est Sofinnova Partners à travers son fonds MD Start III. Sa plateforme technologique repose sur les travaux de recherche menés conjointement par l'ISIR (Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique) de Sorbonne Université, et le Pr. Gayet, chirurgien de renommée mondiale et pionnier de la chirurgie minimalement invasive. Pour plus d'information : www.mastor-surgical.com

A propos de Sofinnova Partners

Sofinnova Partners est un des leaders du capital-risque en Europe spécialisé dans les sciences de la vie. Basé à Paris, avec des bureaux à Londres et Milan, la société réunit une équipe de 40 professionnels venus d'Europe, des Etats Unis et d'Asie. La société investit dans les technologies de changement de paradigme aux côtés d'entrepreneurs visionnaires. Sofinnova Partners intervient en priorité en tant qu'investisseur chef de file ou de référence, sur l'ensemble de la chaîne de valeur des sciences de la vie de l'amorçage très amont jusqu'aux sociétés de croissance pré- et post- introduction en bourse. Depuis plus de 48 ans, la société a accompagné plus de 500 entreprises à travers le monde devenues des leaders sur leur marché. Sofinnova Partners gère aujourd'hui plus de 2 milliards d'euros.

Pour plus d'information : www.sofinnovapartners.com

A propos de MD Start III

Sofinnova MD Start III est dédié à la création et au développement d'entreprises qui proposent des solutions innovantes pour répondre à des besoins médicaux insatisfaits. S'appuyant sur le succès des fonds précédents, MD Start I et MD Start II qui ont validé sa démarche stratégique, Sofinnova MD Start III bénéfice d'un accès privilégié à des technologies de rupture dans le domaine médical grâce à son réseau de scientifiques et d'experts issus de centres de R&D parmi les plus prestigieux du monde. MD Start a créé avec succès plus de neuf entreprises qui grâce à leur innovation ont permis de rapprocher le monde de l'instrumentation médicale et celui des soins patients. Plus d'information.

Contact presse :

Anne Osdoit, CEO, MastOR

info@mastor-surgical.com

SOURCE: Sofinnova Partners