SoftBank, Synchronoss et TBCASoft s'associent dans le cadre d'une preuve de concept pour un service RCS et de paiements mobiles basés sur la blockchain

SoftBank Corp., un opérateur de télécommunications basé au Japon ; Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR), un innovateur et leader mondial des produits cloud, de messagerie, numériques et pour l'IdO ; et TBCASoft, Inc., un innovateur en matière de technologie de plateforme blockchain inter-réseaux, ont annoncé aujourd'hui leur association dans le cadre d'une preuve de concept (PdC) pour un nouveau service de paiements mobiles inter-réseaux basé sur la norme de messagerie mondiale RCS (Rich Communications Service) et la plateforme blockchain inter-réseaux de TBCASoft.

Synchronoss a fourni au Japon une plateforme de communications multicanaux sécurisée et richement dotée qui couvre les SMS, les courriels et RCS. La plateforme a été lancée plus tôt cette année. TBCASoft a travaillé avec SoftBank, dans le cadre du consortium Carrier Blockchain Study Group (CBSG), pour délivrer une plateforme blockchain inter-réseaux appelée CCPS (Cross-Carrier Payment Service), qui facilite les services globaux de paiements mobiles chez les opérateurs de télécommunications mondiaux.

Les trois sociétés ont mené à bien une PdC pour un service de paiements mobiles conçu pour permettre à ses utilisateurs d'effectuer toute une gamme d'achats en magasin, sur mobile et en ligne directement depuis leur appareil. Un client mobile basé au Japon, par exemple, peut se rendre aux États-Unis et effectuer un achat en dollars via RCS qui est pris en charge par SoftBank et Synchronoss. La norme de messagerie mondiale RCS peut également être utilisée de façon pratique pour envoyer un paiement. La flexibilité de l'API blockchain CCPS permet au destinataire d'utiliser une appli de messagerie basée sur RCS ou un ancien service de messagerie comme le SMS ou le courriel mobile pour recevoir des transferts d'argent de personne à personne via l'appli wallet RCS, soit dans le même pays soit à l'étranger.

Commentant l'annonce, Takeshi Fukuizumi, vice-président de Softbank Corp., a déclaré : « Cette PdC de paiements mobiles basés sur RCS et sur la blockchain démontre la valeur que peuvent offrir les services gérés par les opérateurs. Non seulement nous voyons notre nouveau service de paiements mobiles outiller les commerçants pour qu'ils puissent opérer avec le numérique, et à une échelle qui n'était disponible auparavant que pour les grandes marques, mais ce service procurera également à nos clients davantage de flexibilité pour ce qui concerne leurs habitudes d'achat et de voyage. »

Glenn Lurie, chef de la direction et président de Synchronoss, a affirmé : « Notre PdC démontre comment SoftBank est à l'avant-garde pour mettre sur le marché une nouvelle technologie de pointe via l'utilisation de la blockchain ainsi que de nouveaux services mobiles basés sur RCS, qui révolutionneront l'actuel marché de la messagerie et des paiements, créant de nouvelles opportunités pour les clients, les marques et les entreprises – et qui généreront des revenus supplémentaires pour les opérateurs avec la messagerie. La messagerie RCS deviendra la base d'un nouveau marché aux riches caractéristiques pour les marques et les commerçants, petits et grands, permettant d'interagir avec les abonnés. Avec notre expertise et notre portée mondiale sur de multiples plateformes de messagerie – non seulement RCS, mais aussi les courriels, la messagerie instantanée, les MMS et les SMS, Synchronoss est idéalement positionnée pour tirer profit de cette importante nouvelle tendance dans la téléphonie mobile. »

« De plus en plus de fournisseurs de services de communication (FSC) se tournent vers la technologie blockchain pour prendre en charge une gamme croissante de nouveaux services et fonctionnalités – dont la compensation et le règlement sécurisés, l'authentification personnelle et les applications pour l'IdO », a affirmé Ling Wu, fondateur et chef de la direction de TBCASoft. « Dans l'économie numérique actuelle, la blockchain permet aux FSC de créer de nouveaux services puis de les étendre à l'échelle mondiale, au-delà de leurs territoires et marchés établis, de manière efficace et sécurisée. Le succès de cette PdC prouve que notre plateforme blockchain inter-réseaux peut aider les FSC à tirer profit de normes communes comme RCS pour fournir des services disruptifs à leurs clients. »

SoftBank, Synchronoss et TBCASoft feront des démonstrations de cette PdC réussie pour un service de paiements mobiles à la conférence Mobile World Congress Americas, qui a lieu du 12 au 14 septembre à Los Angeles, en Californie.

À propos de SoftBank Corp.

SoftBank Corp., une filiale de SoftBank Group Corp. (TOKYO : 9984), fournit des services de communications mobiles, de communications sur ligne fixe et de connexion à l'Internet aux consommateurs et aux clients professionnels au Japon. Mettant à profit les technologies innovantes des autres sociétés du groupe SoftBank, SoftBank Corp. se développe également dans les domaines de l'IA, de la robotique intelligente, de l'IdO, des technologies financières, de la sécurité sur le cloud et dans d'autres secteurs d’activité. Pour en savoir plus, consultez le site www.SoftBank.jp/en/corp/group/sbm/.

À propos de Synchronoss Technologies, Inc.

Synchronoss (NASDAQ : SNCR) transforme la manière dont les entreprises créent de nouveaux revenus, réduisent les coûts et enchantent leurs abonnés avec des produits cloud, de messagerie, numériques et pour l'IdO, et des plateformes prenant en charge des centaines de millions d'abonnés à travers le monde. Les nouvelles technologies sécurisées, évolutives et révolutionnaires, les partenariats de confiance et les collaborateurs talentueux de Synchronoss modifient la manière dont les clients dans les secteurs des technologies, des médias et des télécommunications font croître leurs activités. Pour de plus amples renseignements, visitez notre site à l’adresse www.synchronoss.com.

À propos de TBCASoft, Inc.

TBCASoft est une entreprise basée aux États-Unis qui développe une technologie blockchain innovante spécialement pour les opérateurs de télécommunications. Sa plateforme blockchain basée sur un consortium permet aux opérateurs de télécommunications de créer des services innovants pour leurs abonnés dans un environnement plus sécurisé, robuste et efficace. TBCASoft est implantée à Sunnyvale, en Californie, le centre de la Silicon Valley. Pour en savoir plus, retrouvez TBCASoft sur le site www.tbcasoft.com.

