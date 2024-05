Le PDG de SoftBank, Junichi Miyakawa, a déclaré jeudi que l'entreprise japonaise de télécommunications était en pourparlers avec le sud-coréen Naver pour le contrôle de LY Corp, qui exploite l'application de messagerie populaire Line.

Naver a déclaré la semaine dernière que des directives administratives "très inhabituelles" du gouvernement japonais concernant une fuite de données l'année dernière l'obligeaient à réduire son contrôle sur LY Corp, qui est détenue majoritairement par une coentreprise entre SoftBank et Naver.

LY Corp a admis en novembre de l'année dernière qu'un tiers avait accédé sans autorisation à ses systèmes via le système en nuage de Naver. Cet accès a entraîné la fuite des données personnelles de plus de 300 000 utilisateurs de Line et d'autres personnes.

Bien que les directives du ministère japonais des affaires intérieures et des communications concernant la fuite de données ne mentionnent pas explicitement une vente, elles demandent à LY Corp de "réexaminer la relation dans laquelle la société externalisée a un degré important de contrôle du capital", ce qui fait référence à Naver.

LY Corp met également fin à l'externalisation de Naver en réponse aux recommandations du Japon, a déclaré SoftBank dans une présentation.

Le mois dernier, le gouvernement sud-coréen a déclaré qu'il consultait Naver et qu'il ne devrait pas y avoir de mesures discriminatoires à l'encontre des entreprises coréennes. Des tensions historiques ont conduit à des différends commerciaux entre le Japon et la Corée du Sud de 2019 à l'année dernière, mais les administrations actuelles sont en train de rétablir les liens.

Le Japon a levé les restrictions à l'exportation de matériaux de haute technologie vers la Corée du Sud en mars 2023 et le ministre sud-coréen de l'industrie a rencontré son homologue japonais pour la première fois en six ans le mois dernier.

Après avoir fusionné Line avec Yahoo Japan en 2019, Naver et SoftBank détiennent désormais chacun 50 % de la coentreprise qui contrôle LY Corp, par le biais d'une participation de 65 %, selon les documents de SoftBank.

LY Corp a déclaré sur son site web que plus de 95 millions d'utilisateurs actifs mensuels utilisaient Line au Japon en mars de l'année dernière, et qu'elle comptait 83 millions d'utilisateurs supplémentaires en Thaïlande, à Taïwan et en Indonésie. Line a été lancé en 2011.

La capitalisation boursière de LY Corp était d'environ 2,77 billions de yens (17,77 milliards de dollars) jeudi.

(1 $ = 155,8600 yens)