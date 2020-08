SoftServe : acquiert le statut d'Expert en santé et sciences de la vie, dans le cadre du programme Google Cloud Partner Advantage

Le statut de Google Cloud Premier Partner, Expert et Spécialiste, atteste de capacités éprouvées pour accélérer la transformation des soins de santé tout en protégeant les données confidentielles des patients

SoftServe, autorité numérique de premier plan, société de conseil et Google Cloud Premier Partner, s’est vu attribuer le statut d’Expert en santé et sciences de la vie, dans le cadre du programme Google Cloud Partner Advantage. Cette désignation d’Expert confirme que SoftServe possède l’expérience et les capacités nécessaires pour accélérer, grâce à Google Cloud, les transformations numériques de ses clients du secteur de la santé, en vue d’améliorer l’expérience et les résultats des consommateurs.

Le statut d’Expert en santé et sciences de la vie est attribué aux partenaires ayant fait leurs preuves auprès de leurs clients pour permettre aux hôpitaux d’améliorer les soins thérapeutiques et le taux de satisfaction des prestataires, de fonctionner plus efficacement et d’organiser les données dans le domaine de la santé et des sciences de la vie, afin de les rendre universellement accessibles, sécurisées et utiles. Ce statut d’Expert attribué à SoftServe se traduit par 31 désignations Google Cloud Partner Expertise, approuvées pour tous les produits et technologies, charges de travail et secteurs ; ainsi que cinq spécialisations en apprentissage automatique, analyse de données, migration vers le cloud, infrastructure et Internet des objets (IdO).

« L’attribution par Google Cloud du statut d’Expert dans les domaines de la santé et des sciences de la vie témoigne de nos compétences éprouvées pour aider nos clients à tirer pleinement parti des avantages de Google Cloud et à naviguer dans l’environnement réglementaire unique de la santé, pour mieux interagir avec les payeurs, les patients et les fournisseurs », a déclaré Rich Herrington, directeur général adjoint, Client Success - Healthcare (Réussite client - Soins de santé), chez SoftServe. « Répondre à la demande en matière de prestation d’une expérience de santé exceptionnelle implique de résoudre les problèmes les plus difficiles de nos clients concernant la protection des données patients, l’amélioration de l’observance du traitement, et l’optimisation du développement de médicaments, grâce à des décisions fondées sur les données. »

« Grâce à l’innovation de Google Cloud dans les environnements hybrides et multinuagiques, nous permettons à nos clients d’accélérer le rythme de leur activité numérique, depuis la génération d’informations commerciales qui conduisent à des décisions plus intelligentes, jusqu’à la réduction des coûts d’exploitation, en passant par la création de nouvelles sources de revenus, et la fourniture d’expériences client cohérentes à travers tous les points de contact », a ajouté Todd Lenox, vice-président, Global Alliances and Partnerships (Alliances et partenariats mondiaux), chez SoftServe. « En tant que Google Cloud Premier Partner, SoftServe est entièrement équipé pour prendre en charge les plateformes Apigee et Anthos. »

SoftServe dispose désormais des experts, services professionnels et solutions spécifiques à l’industrie pour aider les prestataires de soins de santé et du secteur des sciences de la vie à se différencier durablement de la concurrence tout en respectant les normes de sécurité et de confidentialité, et la conformité réglementaire. Si vous êtes prêts à créer des expériences personnelles exceptionnelles, à transformer les données cliniques en informations exploitables, à accélérer la recherche ou à pérenniser votre entreprise, ne manquez pas de consulter la page partenaire Google Cloud, de SoftServe, pour commencer dès aujourd’hui.

