SoftwareOne: IPO autour du 25 octobre, capitalisation jusqu'à 3,2 milliards

Zurich (awp) - L'entrée en Bourse (IPO) de SoftwareOne à la Bourse suisse SIX prend une tournure concrète. L'opération interviendra autour du 25 octobre et la capitalisation de marché sera de jusqu'à 3,2 milliards de francs suisses après l'opération.

Vendredi soir, la société a annoncé que le prospectus de cotation et le lancement de la procédure de livre d'ordres (Bookbuilding) interviendront lundi 14 octobre. L'offre de base comprend 38,5 millions d'actions, ainsi qu'une option de surallocation de jusqu'à 5,8 millions de titres.

La fourchette de prix sera de 16,50 à 21,00 francs suisses par actions, soit un volume de placement entre 636 t 810 millions de francs suisses et une capitalisation de marché entre 2,5 et 3,2 milliards de francs suisses.

Le flottant se situera à 24,3% avant exercice de l'option de surallocation et à 28,0% si cette dernière est entièrement exercée.

Les trois actionnaires fondateurs continueront de détenir la plus grande part des titres après l'IPO et KKR conservera une participation importante. Le conseil d'administration de l'entreprise sera renforcé avec les nominations de José Alberto Duarte, Timo Ihamuotila et Marie-Pierre Rogers comme administrateurs indépendants

uh/rp