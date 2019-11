SoftwareOne annonce le rachat de BNW

Zurich (AWP) - Coté depuis peu à la Bourse suisse, le concepteur de logiciels et solutions de nuage (cloud) SoftwareOne a annoncé mardi le rachat de BNW Consulting, une entreprise spécialisée dans la transformation de plateformes pour SAP, la migration sur le cloud et des services de management d'applications. Cette opération, dont le montant n'est pas dévoilé, permet à SoftwareOne de renforcer et de développer sa stratégie technologique et commerciale.

Cité dans le communiqué, le patron de SoftwareOne Dieter Schlosser a salué cette opération, relevant qu'elle va sensiblement renforcer les compétences de l'entreprise. BNS a été fondée en 1996 et est basée à Melbourne. Elle soutient des organisations en Australie, Asie-Pacifique, Europe et USA.

rp/lk