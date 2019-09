Softwareone annonce son entrée en Bourse au 4e trimestre

Zurich (awp) - La société informatique Softwareone prévoit son entrée à la Bourse suisse au quatrième trimestre, suivant les conditions de marché. L'introduction ne devrait inclure que les actions existantes et les actionnaires-fondateurs devraient continuer à détenir la plus grande part du capital-actions.

S'agissant de la répartition actuelle de l'actionnariat, Daniel von Stockar, René Gilli et Beat Curti détiennent ensemble environ 38% du capital-actions. le fonds d'investissement américain KKR en possède environ 21% depuis 2015, et Peruni Holding environ 15%. La direction et les employés (actuels et anciens) disposent de 10% du capital, le solde étant aux mains d'autres actionnaires, selon un communiqué publié lundi.

L'introduction en Bourse devrait être entièrement composée d'actions secondaires de KKR, Peruni Holding, du personnel et des autres actionnaires. Les actionnaires-fondateurs maintiendront conjointement la participation la plus importante, suivie de KKR. Ils continueront également à être représentés au conseil d'administration de la société.

Softwareone a affiché une croissance continue de son bénéfice brut qui s'est élevé à 724 millions de francs suisses en 2018 contre 571 millions en 2016. Le résultat opérationnel brut ajusté (Ebitda) s'est également amélioré pour atteindre 187 millions en 2018 contre 92 en 2016.

Après la reprise de l'entreprise allemande Comparex, SoftwareOne emploie environ 5500 collaborateurs. La société assiste les entreprises à gérer les logiciels d'autres fournisseurs comme Microsoft, Adobe ou IBM.

maj/fr