Sogenial Immobilier : SCPI Cœur de Régions obtient le label ISR

Le 31 mai 2024

Sogenial Immobilier entame la labellisation de ses fonds et annonce avoir obtenu le label ISR pour sa SCPI Cœur de Régions. "Cette labellisation renforce la volonté et l’engagement de la société de s’inscrire dans une démarche responsable et transparente, visant à avoir un vrai impact dans ses investissements, sur la qualité de vie de ses locataires et dans la préservation de l’environnement", a déclaré la société de gestion de portefeuille indépendante.



Créée fin 2018, la SCPI Cœur de Régions sélectionne des actifs immobiliers tels que des bureaux, des locaux d'activité et commerciaux situés exclusivement en France.



Malgré un contexte de marché agité, Cœur de Régions a clôturé l'année 2023 avec une capitalisation dépassant les 322 millions d'euros, grâce à une collecte soutenue de plus de 129 millions d'euros. Au 31 mars 2024, la capitalisation de la SCPI dépasse les 338 millions d'euros.