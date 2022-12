Sogenial Immobilier : acquisition d'un ensemble commercial à Agen (47) d'une surface de 3 137 m2

La SCPI Cœur de Régions, gérée par Sogenial Immobilier, fait l’acquisition d’un ensemble commercial de plus de 3000 m2 à Agen, commune du sud-ouest de la France. Cet immeuble est loué dans son intégralité aux enseignes nationales, Go Sport, spécialisée dans la distribution et la vente d’articles de sport, multi marques et La Grande Récré, magasin de jouets qui regroupe 140 magasins en France. Situé sur la première zone commerciale agenaise, l’ensemble permet et garantie aux locataires un flux de chalands conséquent.