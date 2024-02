La blockchain Solana a cessé de fonctionner pendant quatre heures ce mardi. Malgré sa croissance rapide et son approche innovante de la technologie blockchain, les problèmes répétés de Solana et la phase bêta prolongée de son réseau principal soulèvent des questions sur sa stabilité. On y revient dans l’Analyse Cryptique, après les actualités essentielles de la semaine.

Block 1 : Les actualités essentielles

Bakkt en faillite ?

Bakkt, une entreprise clé dans les infrastructures crypto travaillant avec des géants tels que Starbucks, Mastercard ou Google, a révélé être en proie à des difficultés financières, et envisage une possible faillite dans les mois à venir. Dans un document de 30 pages soumis à la SEC, Bakkt a exposé ses pertes d'exploitation et sa gestion de trésorerie comme causes principales de son incertitude financière, tout en explorant des options de financement, y compris une potentielle levée de fonds de 150 millions de dollars, pour assurer sa survie.

Thaïlande : Opération séduction des crypto-investisseurs

La Thaïlande a annoncé l'exemption de la TVA pour toutes les transactions en cryptomonnaies et actifs numériques à partir du 1er janvier 2024. Une initiative qui s’inscrit dans la volonté du pays à devenir un hub mondial pour l'industrie des actifs numériques. En 2023, le pays avait également distribué l’équivalent de 280 dollars de sa propre monnaie numérique de banque centrale (MNBC) à chaque citoyen thaïlandais.

MetaMask x Robinhood

MetaMask et Robinhood ont annoncé un partenariat visant à intégrer la fonctionnalité Robinhood Connect à MetaMask, permettant ainsi aux utilisateurs de MetaMask avec un compte Robinhood de bénéficier de la liquidité de l'exchange directement depuis leur portefeuille Web3. Cette collaboration marque un pas significatif pour faciliter l'accès du grand public au Web3, notamment en offrant une expérience plus fluide pour financer les portefeuilles de garde via Robinhood.

Craig Wright : Satoshi ou Faketoshi ?

Craig Wright, surnommé "Faketoshi" pour ses affirmations non prouvées d'être Satoshi Nakamoto, le créateur du Bitcoin, doit désormais prouver son identité devant la Haute Cour du Royaume-Uni, suite à un procès initié par la Crypto Open Patent Alliance (COPA). Cette action en justice vise à contester les nombreuses revendications de Wright et ses tentatives de breveter des technologies liées au Bitcoin, ce qui a suscité des critiques et des obstacles pour la communauté crypto. Le procès, critiqué pour les preuves jugées insuffisantes et falsifiées présentées par Wright, pourrait avoir des répercussions majeures sur ses nombreuses affaires judiciaires si la cour détermine qu'il n'est pas le véritable Satoshi Nakamoto. Le procès pourrait durer un mois.

Block 2 : L'Analyse Cryptique de la semaine

Solana, l’une des principales blockchains en termes de valorisation, a été confrontée à d'importantes perturbations et défis opérationnels ce mardi. Pour faire simple, la production de blocs de transaction a été complètement interrompue pendant 4 heures. L’équipe technique s'est empressée d'intervenir et de lancer les travaux de réparation à 6 heures du matin, afin de déployer une mise à jour logicielle essentielle pour réactiver le réseau mis en pause. Le système n'a repris son fonctionnement normal que vers 10 heures, après l'adoption d'une nouvelle version du logiciel par les validateurs responsables de 80 % des SOL en jeu, ce qui a permis au réseau de redémarrer.

Mais ce type d’incident n’est pas nouveau. Solana a connu des interruptions similaires chaque année depuis 2021, certains rapports indiquant jusqu'à 11 interruptions au cours des deux dernières années, y compris des pépins mineurs. Après tout, le réseau principal de Solana continue de fonctionner dans ce qui est décrit comme une phase "bêta", un terme généralement appliqué à un logiciel subissant des tests finaux par une base d'utilisateurs limitée avant sa sortie officielle.

"Des ingénieurs de l'ensemble de l'écosystème enquêtent sur une panne sur le réseau mainnet-beta", peut-on lire dans le rapport d'incident de l'équipe Solana. Bien que Solana ne soit donc pas officiellement sorti de sa phase de test bêta - conçue pour l'identification des bugs et l'évaluation des performances dans des conditions réelles - l'utilisation prolongée du terme "bêta" semble de plus en plus être une excuse pour des problèmes persistants.

Rappelons que pour une blockchain “en version bêta”, Solana se classe comme la cinquième plus grande chaîne de finance décentralisée (DeFi) par valeur totale verrouillée (TVL), avec environ 1,7 milliard de dollars d'actifs à travers ses applications.

Comparaison des blockchains par TVL (Total Value Locked)

DefiLlama

Le jeton SOL figure parmi les cinq premières cryptomonnaies en termes de capitalisation boursière, avec près de 42 milliards de dollars, ce qui met en évidence le dynamisme de son écosystème de développeurs.

L'architecture de Solana se montre également avant-gardiste : elle propose une "chaîne monolithique" dopée à un algorithme de "Proof-of-History" pour booster le traitement des transactions. Et des mises à jour sont dans les tuyaux pour rendre la programmation plus fun et l'expérience utilisateur encore plus savoureuse.

Côté communauté, c'est la fête du développement chez Solana ! La Solana Foundation, qui ne manque ni de cœur ni d'ambition, carbure pour que tout le monde adopte la technologie. Solana a ouvert un magasin en plein New York pour que les curieux puissent toucher du doigt cette "technologie futuriste", et, cerise sur le gâteau, la structure a lancé son propre smartphone, parce que, pourquoi pas ? D'ailleurs, cette semaine, les équipes de Solana ont confirmé l’arrivée d’un second mobile, baptisé « Chapter 2 ». Ce dernier devrait être distribué en 2025, et pas moins de 60 000 précommandes ont déjà eu lieu à en croire la communication de Solana.



Rappelons également que Sam Bankman-Fried, ex-patron de FTX, était l'un des principaux bailleurs de fonds de Solana, ce qui a contribué à gravement nuire à l’image de la blockchain. Mais plus d’un an après l’effondrement de FTX, Solana reste malgré tout dans le top 5 des blockchains les plus valorisées.

Cependant, le fait de présenter le projet comme un travail en cours, en mentionnant que le réseau principal est en bêta, tout en cherchant agressivement à le faire adopter à l'échelle mondiale soulève des inquiétudes quant à la construction de Solana.

L'absence d'un calendrier clair pour sortir de la phase "bêta", malgré le statut opérationnel de Solana en tant que réseau principal entièrement accessible, suggère que le terme n'est peut-être plus applicable. Étant donné qu'il s'agit d'un mainnet, ou réseau principal, en direct, aussi ouvert et accessible que n'importe quelle autre blockchain, et que les utilisateurs n'ont aucune obligation de soumettre des commentaires ou de trouver des bugs à remonter aux développeurs, on pourrait dire que le terme “bêta” est obsolète. D'autres blockchains comme Ethereum, Zcash et Cardano ont réussi à mettre à jour leurs algorithmes de base sans interruption de service ni retour à un statut bêta.

