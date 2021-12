Solana Ventures, Forte et Griffin investissent 150 millions de dollars dans les jeux en blockchain.

Forte construit une technologie pour les applications de jeu basées sur la blockchain, tandis que Griffin est une société de capital-risque qui investit dans le marché mondial du jeu.

"L'écosystème est encore en train de définir à quoi ressemble l'intersection de la blockchain et des jeux", a déclaré Matthew Beck, partenaire chez Solana Ventures, qui finance des projets pour la blockchain Solana.

Le marché mondial des jeux était évalué à 173,7 milliards de dollars en 2020, et devrait atteindre 314,40 milliards de dollars d'ici 2026, selon un rapport de ResearchAndMarkets.com. Cette croissance est en partie attribuable aux fermetures mondiales pendant la pandémie, car les gens sont restés chez eux et se sont tournés vers les plateformes de jeux pour passer le temps.

Dans les jeux basés sur la blockchain, les joueurs du monde entier peuvent posséder des biens, échanger librement des biens et des services entre eux et participer à des économies communautaires qui récompensent la créativité, la collaboration et les compétences.

Certains jeux basés sur la blockchain permettent aux joueurs d'être récompensés par des cryptomonnaies pour avoir joué, ont indiqué les acteurs du marché.

"Alors que les développeurs de jeux devaient autrefois créer continuellement de nouveaux contenus pour que les joueurs les consomment sous forme d'achats uniques, avec l'avènement des NFT (jetons non fongibles) et d'autres technologies blockchain, les développeurs de jeux peuvent désormais proposer... des droits de propriété réels et créer des économies autonomes et florissantes au sein de leurs jeux", a déclaré Josh Williams, cofondateur et directeur général de Forte.

Les NFT sont des actifs numériques uniques qui ne peuvent pas être remplacés.

"Les jeux basés sur la blockchain n'en sont qu'à leurs débuts. Beaucoup d'outils et d'infrastructures sont encore en cours de développement", a déclaré Austin Federa, responsable des communications chez Solana Labs, l'un des principaux développeurs de la blockchain Solana.

Griffin, quant à lui, a investi plus de 400 millions de dollars dans les jeux et les entreprises du Web 3.0 liées aux jeux au cours des deux dernières années. Nick Tuosto, cofondateur de Griffin, a déclaré que la société continuerait à s'associer à Forte et à Solana pour faire progresser l'écosystème des jeux sur blockchain.