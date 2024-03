Zurich (awp) - Les caisses de pension, dont les actifs sont déposés chez Credit Suisse, ont vu leur performance se renforcer en février, tirée par les marchés actions.

Au cours du mois sous revue, l'indice des caisses de pension a augmenté de 2,76 points à 202,78 points, soit un gain de 1,38%. Depuis le début de l'année, la progression atteint 1,95%, selon le communiqué de la banque aux deux voiles paru lundi.

La majeure partie de l'évolution positive est imputable aux actions (1,33%), avec un apport positif de 1,22% pour les actions étrangères et de 0,11% pour les actions suisses. Les obligations en monnaie étrangère (0,06%), des placements alternatifs (0,06%) et de l'immobilier (0,05%) y ont aussi contribué. A l'inverse, les liquidités (-0,10%) et les obligations en francs suisses (-0,04%) ont pesé sur le résultat. "Les autres classes d'actifs sont restées plutôt discrètes", ajoute CS.

L'indice du taux d'intérêt minimum LPP a progressé de 0,17 point (soit 0,10%) à 161,79 points. En février, le rendement de l'indice Credit Suisse des caisses de pension suisses était donc supérieur de 1,27% à l'objectif LPP.

Le rendement annualisé s'est affiché à 2,97% fin février, tandis que la rémunération minimale LPP annualisée s'est inscrite à 2,01%.

