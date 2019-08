Solutions 30 : Acquisition d'I-Projects Group aux Pays-Bas

Acquisition d’I-Projects Group aux Pays-Bas

Un chiffre d’affaires de 11 M€

130 techniciens intervenant sur des marchés diversifiés

SOLUTIONS 30, leader des solutions pour les Nouvelles Technologies, renforce son positionnement aux Pays-Bas grâce à l’acquisition de 51% de I-Holding bv, maison mère de I-Projects Group. S’appuyant sur un réseau de 130 techniciens, cette société réalise un chiffre d’affaires de près de

11 M€. Elle sera intégrée dans les comptes du Groupe avec effet rétroactif au 1er juillet 2019.

Créée en 2013, I-Projects Group propose, comme SOLUTIONS 30, une large gamme de services de proximité dans des secteurs d’activité diversifiés : télécommunications, IT, énergie, retail, sécurité. I-Projects Group, qui réalise un chiffre d’affaires de 11 M€, s’est développée rapidement sur des marchés stratégiques, en particulier l’installation des compteurs intelligents. Dans le domaine de la fibre optique, I-Projects Group travaille auprès des principaux acteurs du marché et son rapprochement avec SOLUTIONS 30 devrait lui permettre de renforcer ses parts de marché. Avec 20% de foyers connectés en 2018 et un triplement du nombre d’abonnés attendus d’ici 20251, les Pays-Bas constituent une réserve de croissance significative pour le groupe alors qu’une deuxième vague de déploiement des réseaux FTTH s’amorce. La position d’I-Projects Group sur des activités diversifiées lui permet en outre de disposer des accès aux marchés de demain : déploiement des bornes de recharge pour véhicules électriques et installation des objets connectés qui seront au cœur des « smart cities ». L’acquisition d’I-Projects Group permet donc au groupe SOLUTIONS 30 de consolider sa base de développement aux Pays-Bas et d’offrir à sa nouvelle filiale les ressources nécessaires pour concrétiser son potentiel de développement.

Luc Brusselaers, Directeur du développement commercial au Benelux a déclaré : « SOLUTIONS 30 continue de renforcer son maillage territorial au Benelux et de déployer son modèle à l’échelle européenne. Nous sommes très heureux d’accueillir les équipes d’I-Projects Group au sein du groupe. Leur expertise consolide notre leadership au Benelux et notre capacité à déployer des offres transfrontalières entre Belgique et Pays-Bas. Avec cette acquisition, nous continuons à préparer l'avenir et à acquérir des compétences, notamment dans le domaine des bornes de recharge pour véhicules électriques, qui seront déployées dans d'autres pays.

»

Pour les deux fondateurs d’I-Projects Group, Alphons Elias et Alexander Jansen, «

rejoindre le Groupe SOLUTIONS 30 est une étape importante dans le développement de notre entreprise qui illustre notre forte ambition de croissance. Être sélectionné par Solutions 30, c'est aussi la reconnaissance du travail de l’ensemble de notre équipe, de la qualité de notre entreprise mais aussi de notre management. Nous sommes fiers de mener notre entreprise dans cette nouvelle étape qui sera bénéfique pour toutes nos parties prenantes : clients, partenaires et employés. Nos modèles économiques sont similaires et nous partageons les mêmes valeurs dans la gestion de nos clients et de notre capital humain, ce qui rend ce rapprochement d'autant plus pertinent.

»





