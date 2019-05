Solutions 30 : Assemblée Générale Annuelle 2019

Communiqué de presse

27 mai 2019

Assemblée Générale Annuelle 2019

Chiffres clés

110 actionnaires ont assisté à cette Assemblée Générale ou étaient représentés, correspondant à 60 302 960 actions, soit 57,95% du capital et des droits de vote.

Toutes les résolutions ont été adoptées

Solutions 30 annonce que toutes les résolutions qui étaient soumises au vote de l’Assemblée Générale ont été approuvées, démontrant le soutien et la confiance des actionnaires dans le Groupe. Parmi ces résolutions figuraient notamment les points suivants :

Approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2018 ;

Renouvellement pour quatre ans du mandat d’Alexander Sator en tant que membre du Conseil de Surveillance ;

Nomination d’Yves Kerveillant en tant que membre du Conseil de Surveillance pour quatre ans ;

Autorisation de procéder au rachat d’actions de la Société, pour une durée maximale de 5 ans.

Confiance réitérée dans le modèle économique du Groupe et ses perspectives de croissance

Le Directoire a profité de cette Assemblée Générale pour réitérer sa confiance dans son modèle économique rentable et générateur de cash-flow, ainsi que dans ses perspectives de croissance. Le Groupe reste plus que jamais concentré sur sa capacité à exécuter sa stratégie et à continuer de créer de la valeur pour ses actionnaires. Le Groupe a également réaffirmé son objectif de réaliser un milliard de chiffre d’affaires à moyen terme et confirme, après un premier trimestre particulièrement dynamique, anticiper pour 2019 une nouvelle année de croissance solide et rentable, à la fois en organique et en continuant de consolider un marché encore très fragmenté et en plein essor.

Adoption des standards IFRS et transfert sur Euronext Paris

Solutions 30 a historiquement donné la priorité à sa croissance et choisi d’allouer ses ressources à la gestion de cette croissance. Aujourd’hui, le Groupe souhaite procéder au transfert de sa cotation vers le marché règlementé d’Euronext, un marché qui est en adéquation avec la taille acquise par le Groupe au cours de ces dernières années de forte expansion.

Comme indiqué précédemment, Solutions 30 confirme avoir engagé les travaux nécessaires pour produire des comptes annuels 2019 aux normes IFRS. Les études préliminaires ont été conduites et un plan d’action a été approuvé. Afin d’assurer cohérence et efficience, ce chantier doit être mené de front avec la préparation du prospectus nécessaire au passage sur Euronext et devant être soumis à l’AMF. Le Groupe veillera à travailler avec diligence sur ces tâches tout en continuant de consacrer les ressources nécessaires à la poursuite de sa croissance.

Dans le même temps, et en vue du transfert sur le marché règlementé d’Euronext, le Directoire a présenté un nouveau mode de Gouvernance, incluant la constitution, au niveau du Conseil de Surveillance, de trois comités (1) stratégique, (2) d’audit et (3) des nominations & rémunérations.

Le Conseil de Surveillance est en outre désormais composé de six membres, cinq d’entre eux étant indépendants. Tous les éléments relatifs au mode de gouvernance sont disponibles sur le site Internet de la Société.

Lors de cette Assemblée Générale, Gianbeppi Fortis, Président et cofondateur de Solutions 30, a tenu à exprimer sa « gratitude à l’égard des actionnaires du Groupe qui témoignent de leur soutien et leur confiance. » et à saluer « l’engagement et le professionnalisme de toutes les équipes de Solutions 30 qui travaillent très dur pour renforcer chaque jour davantage le leadership incontesté de notre Groupe. »

Karim Rachedi, Directeur Général et cofondateur, a ajouté : « Solutions 30 a grandi très vite au cours des dernières années, tout en consolidant son organisation et ses process. Nous avons obtenu d’excellents résultats en tant qu’équipe et continuerons à le faire. »

Pour démontrer leur confiance et leur engagement, les membres de l’équipe de Direction de

Solutions 30 ont, compte tenu de la situation actuelle du marché, indiqué se réserver le droit d’acquérir à titre individuel des actions Solutions 30, afin de renforcer leur participation au capital du Groupe.

A propos de Solutions 30 SE

Le Groupe Solutions 30 est le leader européen des Solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l’informatique et Internet, aujourd’hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel. Fort de plus de 20 millions d’interventions réalisées depuis sa création et organisé autour d’un réseau de plus de 8.000 techniciens de proximité, Solutions 30 couvre actuellement la totalité de la France, l’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et l’Espagne. Le capital de Solutions 30 S.E. est composé de 104 057 392 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables.

Solutions 30 S.E. est cotée sur Euronext Growth (ISIN FR0013379484- code ALS30) ainsi qu’à

la Bourse de Francfort sur le système de cotation électronique XETRA (FR0013379484 – code 30L3)

Indices : MSCI Europe Small Cap | Tech40 | CAC PME.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com



