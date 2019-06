Solutions 30 : Confirmation de l'éligibilité au PEA-PME

Communiqué de presse

27 juin 2019

Confirmation de l’éligibilité au PEA-PME

Faisant suite à la publication de ses comptes pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, SOLUTIONS 30, leader européen des Solutions pour les Nouvelles Technologies, confirme son éligibilité au dispositif PEA-PME, conformément à l’article L.22132-2 du Code monétaire et financier, modifié par la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 – art. 27 (V) et en particulier à son décret d’application n°2016-1664 du 5 décembre 2016.

En conséquence, les actions SOLUTIONS peuvent être intégrées dans les portefeuilles PEA-PME qui, pour mémoire, bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le PEA traditionnel.

A propos de Solutions 30 SE

Le Groupe Solutions 30 est le leader européen des Solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l’informatique et Internet, aujourd’hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel. Fort de plus de 20 millions d’interventions réalisées depuis sa création et organisé autour d’un réseau de plus de 8.000 techniciens de proximité, Solutions 30 couvre actuellement la totalité de la France, l’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et l’Espagne. Le capital de Solutions 30 S.E. est composé de 104 057 392 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables. Solutions 30 S.E. est cotée sur Euronext Growth (ISIN FR0013379484- code ALS30) ainsi qu’à la Bourse de Francfort sur le système de cotation électronique XETRA (FR0013379484 - code 30L3). Indices : MSCI Europe Small Cap | Tech40 | CAC PME. Pour plus d’informations : www.solutions30.com



Contacts

Solutions 30 Listing Sponsor Nezha Calligaro Hervé Guyot +352 2 837 1389 | nezha.calligaro@solutions30.com

+33 (0)1 45 63 68 60 | hguyot@genesta-finance.com

Relations Investisseurs - France Relations Presse Nathalie Boumendil Samuel Beaupain +33 (0)6 85 82 41 95 | investor.relations@solutions30.com

+ 352 2 777 4210 | media.relations@solutions30.com

Relations Investisseurs -Europe & USA John Klein +44 (0)793 9230 260 | john.klein@solutions30.com



Pièce jointe