Solutions 30 : Forte croissance de l'activité et des résultats au 1er semestre 2019

Forte croissance de l’activité et des résultats au 1er semestre 2019

Chiffre d’affaires : +80% à 317,9 M€

EBITDA ajusté (1) : +79% à 29,1 M€, soit 9,2% du chiffre d’affaires

: +79% à 29,1 M€, soit 9,2% du chiffre d’affaires Résultat net part du groupe : +70% à 14,6 M€, soit 4,6% du chiffre d’affaires

De solides perspectives de croissance rentable

SOLUTIONS 30 SE, leader européen des Solutions pour les Nouvelles Technologies, publie ce jour ses résultats du 1er semestre 2019.

En millions d’euros 30/06/2019 30/06/2018 Variation Chiffre d’affaires 317,9 176,7 +80% EBITDA ajusté(1) 29 ,1 16,3 +79% En % de chiffre d’affaires 9,2% 9,2% EBIT ajusté(2) 23,9 14,3 +67% En % de chiffre d’affaires 7,5% 8,1% Résultat net des sociétés intégrées (3) 17,4 10,1 +72% En % de chiffre d’affaires 5,5% 5,7% Résultat net (part du groupe) ajusté (4) 20,4 13,1 +56% En % de chiffre d’affaires 6,4% 7,4% Résultat net (part du groupe) 14,6 8,6 +70% En % de chiffre d’affaires 4,6% 4,9% Données de structure financière 30/06/2019 31/12/2018 Variation Capitaux propres(5) 106,4 91,6 +14,8 M€ Dette nette -17,9 M€ +12,4 M€ -30,3 M€ Interest Coverage Ratio(6) 51,6x 19,6x -

(1) Résultat d’exploitation des opérations récurrentes(*) avant dotations nettes de reprises aux amortissements et aux provisions

(2) Résultat d’exploitation des opérations récurrentes(*) avant amortissement des actifs incorporels, dont les relations clientèle.

(3) Avant amortissements des écarts d’acquisition

(4) Résultat Net Part du Groupe des opérations récurrentes(*) avant amortissement des écarts d’acquisition et des relations clientèles

(5) Intérêts minoritaires inclus

(6) EBIT sur Frais financiers nets - taux de couverture des frais financiers nets par l’EBIT

(*) Sont considérées opérations non récurrentes : les produits et charges présentant les caractéristiques d’être significatifs de par leur montant, inhabituels de par leur nature et peu fréquents.





Croissance de 80% du chiffre d’affaires au 1er semestre 2019

Au 1er semestre 2019, SOLUTIONS 30 a enregistré un chiffre d’affaires de 317,9 M€, en hausse de

80 % (dont 36,9% de croissance organique).

En France, le chiffre d’affaires s’élève à 202,9 M€, en hausse de 74,4 % (20% en organique). A une croissance organique toujours solide grâce au déploiement de la fibre optique et des compteurs intelligents d’électricité et de gaz, s’ajoute la consolidation à 100% de CPCP depuis août 2018 et de Sotranasa depuis décembre dernier.

Dans les autres pays, le chiffre d’affaires du 1er semestre ressort en croissance de 90,3% (69,8% en organique), à 115,0 M€, représentant 36% du chiffre d’affaires total du Groupe. Cette performance s’appuie sur la montée en puissance du contrat d’outsourcing signé avec Telenet en Belgique, mais aussi sur la bonne dynamique enregistrée en Espagne et renforcée par l’acquisition de Salto en octobre 2018.

Croissance de 79% de l’EBITDA ajusté et de 67% de l’EBIT ajusté

L’EBITDA ajusté atteint 29,1 M€, en progression de 79% par rapport au 1er semestre 2018. Il représente, comme l’an dernier, 9,2% du chiffre d’affaires traduisant la bonne maîtrise des coûts dans un contexte de croissance soutenue.

L’EBIT ajusté s’établit à 23,9 M€, en hausse de 67%. Il intègre 5,2 M€ d’amortissements opérationnels, contre 2 M€ un an plus tôt. Les amortissements augmentent sous l’effet des investissements réalisés dans la plateforme informatique pour les sociétés intégrées en 2018, tout en restant cohérents avec les niveaux normatifs du groupe.

Les amortissements des relations clientèle1 s’élèvent à 3,1 M€, contre 1,9 M€ sur la même période de 2018, conséquence de l’accélération du nombre d’acquisitions réalisées par le Groupe. La charge financière est restée stable à 0,5 M€, contre 0,4 M€ au 1er semestre 2018. L’impôt sur les sociétés est en hausse de 2,6 M€ sur un an et s’élève à 3 M€, faisant ressortir un taux d’imposition (hors CVAE) de 10% aligné avec les standards du Groupe.

Après prise en compte de ces éléments, le résultat net des sociétés intégrées atteint 17,4 M€, à comparer aux 10,1 M€ enregistrés l’année précédente. Le résultat net consolidé, qui comprend 2,6 M€ d’amortissement des écarts d’acquisition, s’élève à 14,7 M€, en hausse de 64%. Le résultat net (part du groupe) atteint 14,6 M€, en progression de 70% par rapport à la même période de 2018. Le résultat net (part du groupe) ajusté de 3,1M€ d’amortissements de relations clientèle et de 2,6M€ d’amortissements des écarts d’acquisition, s’élève à 20,4M€, soit 6,4% du chiffre d’affaires.

Une structure financière solide : un BFR maîtrisé et une trésorerie renforcée

Au 30 juin 2019, les capitaux propres du Groupe s’élèvent à 106,4 M€ contre 91,6 M€ au 31 décembre 2018. La trésorerie brute du Groupe, qui inclut 10 M€ perçus au titre des opérations d’outsourcing réalisées en 2018, atteint 96,5 M€, en progression de 26,6 M€ par rapport à fin décembre 2018. La dette financière brute est réduite de 3,7 M€ par rapport au 31 décembre 2018, à 78,6 M€. Le Groupe affiche donc une trésorerie nette de 17,9 M€ à fin juin 2019, contre une dette nette de 12,4 M€ à fin décembre 2018. L’encours des créances cédées au 30 juin 2019 dans le cadre du programme d’affacturage déconsolidant du Groupe s’élève à 46 M€ contre 51 M€ à fin 2018.

Le Groupe démontre sa capacité à absorber une croissance très soutenue, tout en générant une augmentation de sa trésorerie, correspondant, pour sa part non exceptionnelle, à environ 6,7% du chiffre d’affaires. Avec un gearing négatif (dette nette sur fonds propres) de -16,8% et un taux de couverture des frais financiers nets par l’EBIT ajusté de 51,6 fois, SOLUTIONS 30 dispose de marges de manœuvre renforcées pour poursuivre sa stratégie de croissance.

De solides perspectives de croissance et des ambitions réitérées pour le moyen terme

Comme l’illustre ce 1er semestre, SOLUTIONS 30 est engagé sur une trajectoire de croissance dynamique et vertueuse. Au 2ème semestre 2019, la base de comparaison intègrera le contrat d’outsourcing signé avec Telenet en Belgique qui a débuté en juillet 2018, mais la croissance devrait rester soutenue grâce à la bonne dynamique commerciale de ces derniers mois.

SOLUTIONS 30 poursuit sa stratégie de diversification géographique et sectorielle, avec l’ambition d’atteindre un milliard d’euros de chiffre d’affaires à moyen terme et de se positionner sur les marchés les plus porteurs dans le futur.

Sur le plan géographique, le Groupe travaille activement à son implantation sur de nouveaux territoires et à la densification de son maillage territorial. Le Groupe vient ainsi de renforcer sa présence au Pays-Bas avec l’acquisition de la société i-Projects et de son réseau de 130 techniciens intervenant pour déployer différents types d’équipements numériques et fournir l’assistance associée aux personnes qui les utilisent.

En parallèle, SOLUTIONS 30 continue de dupliquer son modèle français en exportant son activité sur de nouvelles géographies. En Allemagne, le Groupe est désormais positionné sur le marché de l’énergie, où il a signé un contrat avec le principal fournisseur d'électricité et de gaz qui entre dans la phase pilote d’installation de compteurs intelligents. En Italie, SOLUTIONS 30 assurera la maintenance de bornes de recharge pour véhicules électriques, pour le compte d’ENEL. En Espagne, le Groupe a obtenu ses premières références pour l’installation d’antennes 5G. Partout, SOLUTIONS 30, fort de son réseau très dense de techniciens multidisciplinaires, de son modèle éprouvé, et de ses solides références, est en ordre de marché pour saisir les opportunités de croissance de marchés à fort potentiel.

Webcast

Un webcast pour les analystes et les investisseurs se tiendra le mardi 24 septembre à 17h30 (Paris), 16h30 (Londres), 11h30 (New-York).

Prochain rendez-vous :

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2019, le 4 novembre 2019 à 18h

A propos de SOLUTIONS 30 SE

Le Groupe SOLUTIONS 30 est le leader européen des solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l’informatique et Internet, aujourd’hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel. Fort de plus de 20 millions d’interventions réalisées depuis sa création et organisé autour d’un réseau de plus de 8.000 techniciens de proximité, SOLUTIONS 30 couvre actuellement la totalité de la France, l’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et l’Espagne. Le capital de SOLUTIONS 30 S.E. est composé de 104 057 392 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables.

SOLUTIONS 30 S.E. est cotée sur Euronext Growth (ISIN FR0013379484- code ALS30) ainsi qu’à

la Bourse de Francfort sur le système de cotation électronique XETRA (FR0013379484 – code 30L3)

Indices : MSCI Europe Small Cap | Tech40 | CAC PME.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com



Contacts

SOLUTIONS 30 Listing Sponsor Nezha Calligaro Hervé Guyot +352 2 837 1389 | nezha.calligaro@solutions30.com

+33 (0)1 45 63 68 60 | hguyot@genesta-finance.com

Relations Investisseurs – France Relations Presse Nathalie Boumendil Samuel Beaupain +33 (0)6 85 82 41 95 | investor.relations@solutions30.com

+ 352 2 777 4210 | media.relations@solutions30.com

Relations Investisseurs -Europe & USA John Klein +44 (0)793 9230 260 | john.klein@solutions30.com



Glossaire

EBITDA ajusté

Résultat d’exploitation des opérations récurrentes avant dotations nettes de reprises aux amortissements et aux provisions

EBIT ajusté

Résultat d’exploitation des opérations récurrentes avant amortissement des actifs incorporels, dont les relations clientèle.

Résultat net des société intégrées

Résultat net avant amortissements des écarts d’acquisition

Résultat net (part du groupe) ajusté

Résultat Net Part du Groupe des opérations récurrentes avant amortissement des écarts d’acquisition et des relations clientèles

EBIT sur Frais financiers nets

Taux de couverture des frais financiers nets par l’EBIT

Opérations non récurrentes

Produits et charges présentant les caractéristiques d’être significatifs de par leur montant, inhabituels de par leur nature et peu fréquents.

Croissance organique

La croissance organique intègre :

les opérations d’outsourcing réalisées en 2018, à savoir les activités de services de proximité de DXC Technology en Italie et de Unit-T, la nouvelle filiale du groupe créée pour opérer le contrat de prestations conclu avec Telenet, la croissance organique réalisée par les sociétés acquises après leur rachat, car SOLUTIONS 30 estime qu’elle n’aurait pas pu être réalisée par ces sociétés si elles étaient restées indépendantes.

La croissance du Groupe est détaillée dans le tableau ci-dessous :

1er semestre 2019 1er semestre 2018 Chiffre d’affaires des filiales historiques Croissance réalisée par les sociétés acquises grâce au groupe Croissance externe Total Total Total 222,1 20,0 75,8 317,9 176,7 Dont France 123,9 15,6 63,4 202,9 116,3 Dont Autres Pays 98,2 4,4 12,4 115,0 60,4











1 Les « Relations Clientèle » sont des immobilisations incorporelles liées aux opérations de fusions-acquisitions. La durée d’amortissement, de 3 à 11 ans, correspond à la durée estimée de consommation de la majorité des avantages économiques.





