Solutions 30 : Une dynamique de croissance favorable en Allemagne

3 juillet 2019

Une dynamique de croissance favorable en Allemagne

Solutions 30, leader des Solutions pour les Nouvelles Technologies, annonce ce jour avoir signé deux contrats importants, l’un avec Unitymedia et l’autre avec le principal fournisseur d'électricité et de gaz en Allemagne en Allemagne. Le Groupe poursuit ses développements sur ce territoire clé et continue d’y dupliquer son modèle français. Ces contrats illustrent la volonté de Solutions 30 de renforcer ses relations avec les acteurs clés du marché en vue de capter la croissance qui y est attendue dans les prochaines années, avec le déploiement de l’Internet très haut débit et des compteurs intelligents.

Dans le domaine des télécommunications, Solutions 30 renforce sa présence auprès de Unitymedia. L’opérateur allemand, filiale de Liberty Global et 3ème opérateur du marché, a choisi d’augmenter de 30% le volume d’activité confié au Groupe, le portant à un peu plus de 32 M€ par an. Cela témoigne de la capacité de Solutions 30 à offrir des prestations en phase avec les exigences de ses clients, et à nouer des relations de confiance sur le long terme.

Jan Machuletz, Directeur des Opérations Allemagne, a déclaré : « Nous sommes très heureux de cette extension de partenariat qui récompense nos efforts et notre engagement auprès de Unitymedia pour l’installation et l’assistance de ses clients haut débit dans le Sud de l`Allemagne. Nous continuerons avec le même enthousiasme d’accompagner Unitymedia dans sa volonté de renforcer sa position sur le marché allemand. »

Dans le domaine de l’énergie, Solutions 30 a été retenu par le principal fournisseur d'électricité et de gaz en Allemagne, pour une phase pilote de déploiement de compteurs électriques. Si ce contrat, portant sur l’installation de 44 000 compteurs, est relativement modeste par sa taille, il est stratégique pour le Groupe qui entend démontrer sa capacité à accompagner plus largement cet acteur majeur. Solutions 30 interviendra dans trois länder : le Schleswig-Holstein, le Brandebourg et la Bavière.

Pour Volker Meyer, PDG de Solutions 30 Allemagne : « C’est une première étape encourageante après plusieurs mois de négociations et alors que les déploiements massifs de compteurs intelligents pourraient débuter à compter de 2020. Ce premier succès est d’autant plus stratégique que nous sommes actuellement en appels d’offres pour les déploiements à venir, appels d’offres dont les résultats sont attendus l’année prochaine. »





A propos de Solutions 30 SE

Le Groupe Solutions 30 est le leader européen des Solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l’informatique et Internet, aujourd’hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel. Fort de plus de 20 millions d’interventions réalisées depuis sa création et organisé autour d’un réseau de plus de 8.000 techniciens de proximité, Solutions 30 couvre actuellement la totalité de la France, l’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et l’Espagne. Le capital de Solutions 30 S.E. est composé de 104 057 392 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables. Solutions 30 S.E. est cotée sur Euronext Growth (ISIN FR0013379484- code ALS30) ainsi qu’à la Bourse de Francfort sur le système de cotation électronique XETRA (FR0013379484 - code 30L3). Indices : MSCI Europe Small Cap | Tech40 | CAC PME. Pour plus d’informations : www.solutions30.com



