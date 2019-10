Solutions 30 : communiqué de presse

Information au marché

Faisant suite aux articles de presse parus la semaine derrière sur la section Alphaville du Financial Times, et la volatilité du titre qui en a résulté, Solutions 30 (la société) souhaite apporter les précisions suivantes :

Les titres Solutions 30 font l’objet d’attaques répétées de la part de quelques fonds depuis le mois de mai dernier. Les articles publiés sur la section Alphaville du Financial Times et leur impact sur le cours de l’action doivent être appréciés au regard de ce contexte.

Depuis que les titres Solutions 30 sont admis à la cote, les comptes de la société ont toujours été audités par des auditeurs indépendants. Ces auditeurs n’ont jamais émis de réserve.

Les rapports financiers de la société, incluant les rapports d’audit, sont disponibles sur le site de Solutions 30 en français, langue officielle du Groupe, conformément aux règlementations applicables. Les traductions de ces rapports financiers sont faites, comme c’est de coutume, à titre informatif et par commodité pour les lecteurs anglo-saxons.

Solutions 30 est engagée dans une démarche d’amélioration permanente de ses processus. La société confirme que ses comptes annuels 2019 seront établis selon les normes IFRS et qu’elle souhaite procéder au transfert de sa cotation vers le marché règlementé d’Euronext.

Fin septembre, le Groupe a publié ses comptes du 1er semestre 2019. Ils font ressortir une forte augmentation de son activité et de sa rentabilité. En parallèle la société a annoncé son implantation en Pologne. Solutions 30 continuera de se concentrer sur sa capacité à exécuter sa stratégie et à délivrer un niveau de croissance soutenu. La société évalue également les options qui s’offrent à elles pour réagir aux attaques répétées sur son titre en bourse.

