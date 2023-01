Somalie: Au moins 15 morts dans un double attentat dans le centre du pays

MOGADISCIO (Reuters) - Un double attentat à la voiture piégée revendiqué par les combattants djihadistes Al Chabaab a fait au moins 15 morts et détruit plusieurs maisons mercredi dans le district de Mahas, dans la région de Hiran, dans le centre de la Somalie, a-t-on appris auprès de responsables locaux.

"J'ai compté 15 morts dont des soldats, des miliciens et des civils. Des dizaines de personnes ont été blessées", a déclaré Abdullahi Osman, un commerçant de la ville de Mahas.

"De nombreuses maisons ont été détruites. Des fragments de bombes ont blessé des personnes éloignées du site. Le nombre de morts pourrait augmenter."

Le commissaire du district de Mahas, Mumin Mohamed Halane, a déclaré au micro de la radio publique qu'une explosion avait ciblé sa maison et que la seconde avait visé le domicile d'un parlementaire local.

"Nous avons été réveillé par deux grosses explosions ce matin", a relaté Ahmed Nur, témoin sur place. "Nous avons vu de nombreuses maisons complètement détruites. Et au moins dix personnes sont mortes, dont des civils, des soldats, et des miliciens macawisley", a-t-il ajouté.

Le service de presse des insurgés islamistes Al Chabaab a revendiqué la responsabilité de cette attaque dans un communiqué, en précisant avoir ciblé "des milices hérétiques et des soldats" et estime le nombre de décès à 87.

Al Chabaab fait souvent état de pertes plus élevées que les responsables locaux et les résidents.

Le groupe islamiste somalien Al Chabaab, milice djihadiste affiliée à Al Qaïda, cherche depuis plus de quinze ans à renverser le gouvernement somalien, afin d'imposer une interprétation stricte de la charia, la loi coranique et mène régulièrement des attaques à travers le pays et dans la capitale Mogadiscio.

Les djihadistes Al Chabaab ont été chassés de la région du Hiran il y a quelques mois dans le cadre de l'offensive lancé en août par le président Hassan Cheikh Mohamoud, qui mobilise les forces gouvernementales soutenues par des milices locales, mais continue d'orchestrer des attaques dans la région.

(Reportage Abdi Sheikh, rédigé par Hereward Holland ; version française Myriam Rivet et Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)

par Abdi Sheikh