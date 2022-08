Somalie-Des assaillants armés prennent le contrôle d'un hôtel à Mogadiscio

MOGADISCIO, 19 août (Reuters) - Des assaillants armés non identifiés ont pris le contrôle d'un hôtel de la capitale somalienne, Mogadiscio, après l'explosion de deux voitures piégées et des coups de feu, ont indiqué vendredi la police et les services de renseignement.

"Deux voitures piégées ont visé l'hôtel Hayat. L'une a touché une barrière près de l'hôtel, puis l'autre a touché la porte de l'hôtel. Nous croyons que les combattants se trouvent à l'intérieur de l'hôtel", a déclaré à Reuters un officier de police à Reuters.

Deux agents des services de renseignement, qui n'ont pas souhaité être identifiés, ont également confirmé l'incident.

Le groupe al-Shabaab, lié à Al-Qaïda, a revendiqué l'attaque, selon un communiqué de presse.

Il n'y avait pas dans l'immédiat d'informations relatives à d'éventuelles victimes. (Reportage Abdi Sheikh, version française Matthieu Protard)