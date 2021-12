Somalie-Le président suspend le Premier ministre de ses fonctions

MOGADISCIO, 27 décembre (Reuters) - Le président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed a annoncé lundi avoir suspendu de ses fonctions le Premier ministre Mohammed Hussein Roble jusqu'à la fin de l'enquête pour corruption visant ce dernier, une escalade des tensions au sommet du pouvoir en lien avec les ratés du processus électoral.

Les résultats complets des élections législatives, débutées le 1er novembre et qui devaient connaître leur épilogue samedi, n'ont toujours pas été officialisés.

Dans un communiqué diffusé dimanche par la présidence somalienne, Mohamed Abdullahi Mohamed a accusé Mohamed Hussein Roble, chargé de l'organisation et de la sécurité des scrutins, de représenter "une menace sérieuse pour le processus électoral" et d'avoir outrepassé son mandat.

Le Premier ministre a accusé pour sa part le chef de l'Etat d'avoir dépensé temps, énergie et argent pour entraver les élections nationales et "faire échouer le processus électoral". (Reportage Abdi Sheikh et Feisal Omar; version française Sophie Louet et Jean Terzian)