Somfy : hausse de 4,9% du CA au 1er semestre

Le chiffre d'affaires est ressorti à 615,1 millions d'euros sur les six premiers mois de l'exercice, en croissance de 4,9% en termes réels (4,7% à données comparables).



Le groupe a profité d'une hausse des ventes en Europe du Nord (+15,8%) et en Europe du Centre et de l'Est (+15,7%).



Des hausses sensibles ont également été enregistrées en Allemagne (+6,1%) ainsi qu'en Amérique du Centre et du Sud (+5,0%), en Asie et Pacifique (+3,5%) et en Chine (+10,5%).



