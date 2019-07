Somfy: les ventes toujours bien orientées, accélèrent légèrement au 2e trimestre

Paris (awp/afp) - Les ventes du groupe Somfy, spécialiste français des automatismes pour l'habitat, ont continué à progresser au deuxième trimestre, de 5,3% à 332 millions d'euros, en légère accélération sur le premier trimestre.

A périmètre et changes constants, la croissance organique du trimestre écoulé s'établit à 5,1%, après 4,3% au premier trimestre, a indiqué le groupe jeudi dans un communiqué.

Sur les six premiers mois, le chiffre d'affaires progresse de 4,9% à 615,1 millions d'euros (+4,7% en organique), "dans la tendance des précédents semestres", note le groupe.

La première moitié de l'année a été marquée "des évolutions toujours contrastées entre les différentes zones géographiques", selon le groupe.

Des fortes progressions ont été enregistrées en Europe du Nord et en Europe du Centre et de l'Est, avec des croissances organiques de respectivement 15,8% et 15,7%.

Selon Somfy, cette évolution traduit la "montée en puissance" de nouveaux pays à l'Est (Hongrie, Pologne, République tchèque et Roumanie) et parallèlement la "vitalité" de certains marchés historiques à l'Ouest (Benelux, Royaume-Uni, Allemagne et Scandinavie).

A l'inverse, la performance a été plus mesurée en France (+2,3% en comparable). Somfy impute cette progression plus limitée à "la modification du dispositif fiscal pour la transition énergétique".

La croissance a été également plus modeste en Amérique du Nord (+1% en comparable), pénalisée par des mauvaises conditions climatiques et en Europe du Sud (+0,6% toujours en comparable) où la dégradation de l'économie italienne a pesé.

afp/rp