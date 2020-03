Somfy: une activité solide porte le bénéfice net en hausse de 16% en 2019

Paris (awp/afp) - Le groupe Somfy (automatismes pour la maison) a dégagé un bénéfice net en hausse de 16,3% en 2019, à 163,2 millions d'euros, porté par une activité en progrès particulièrement au second semestre et par une rentabilité améliorée.

Le chiffre d'affaires annuel, déjà publié, a augmenté de 6,5% à 1,2 milliard d'euros, a rappelé le groupe mercredi dans un communiqué. A périmètre et changes constants, la croissance organique ressort à +6,1%.

Le bénéfice net et le résultat opérationnel courant sont supérieurs aux consensus établis par l'agence financière Bloomberg et par le fournisseur de données FactSet.

La progression des ventes en 2019 "fait suite à plusieurs années de croissance soutenue" et "reflète des avancées" dans la plupart des zones géographiques, a souligné le groupe dans un communiqué.

L'activité a notamment été soutenue en Europe du Centre et de l'Est et en Europe du Nord. Somfy signale aussi "des hausses sensibles" en Chine, en France et en Allemagne, et un "rebond marqué" au quatrième trimestre aux Etats-Unis et au Brésil. L'activité est en revanche restée négative sur la région Afrique Moyen-Orient.

Le groupe a amélioré sa rentabilité: son bénéfice opérationnel courant a progressé de plus de 15% à 204,8 millions d'euros sur l'année. La marge opérationnelle courante ressort ainsi à 17,1% du chiffre d'affaires (+1,3 point).

Somfy attribue cette performance à l'activité en hausse notamment au second semestre, ainsi qu'à une "faible augmentation des coûts de structure", après une période d'investissements importants.

Le groupe prévient qu'il "pourrait être impacté(...) par le coronavirus en 2020, notamment en Chine".

Dans ce pays, le groupe réalise 1,2% de son chiffre d'affaires sous la marque Somfy (près de 15 millions d'euros) et sa filiale chinoise mise en équivalence Dooya réalise près de 48% de son chiffre d'affaires, soit environ 89 millions d'euros.

Dans ses perspectives, Somfy ambitionne de se "positionner (...) comme une référence incontournable de l'univers de la maison connectée".

Le groupe a mis en place en janvier une nouvelle organisation, avec un accent mis sur le numérique, dans les produits, dans la relation avec les clients et dans les opérations, et un nouveau comité exécutif a été nommé.

afp/rp