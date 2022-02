Sommet "One Ocean"-La France va élargir le périmètre de la réserve naturelle de ses terres australes

PARIS, 11 février (Reuters) - Le président français Emmanuel Macron a annoncé vendredi l'extension de la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises, qui va ainsi devenir la deuxième plus grande aire marine protégée du monde.

Avec l'extension du périmètre de cette réserve à l'ensemble des espaces maritimes des archipels Crozet et Kerguelen et des îles Saint-Paul et Amsterdam, administrés par les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), cette réserve naturelle va désormais couvrir 1,6 million de kilomètres carrés, est-il précisé dans le communiqué diffusé par les services de la présidence.

Cette annonce intervient alors que le sommet "One Ocean Summit", organisé dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, se termine ce vendredi à Brest (Finistère) en présence d'Emmanuel Macron et d'une vingtaine d'autres chefs d'Etat et de gouvernements.

(Myriam Rivet, édité par Blandine Hénault)