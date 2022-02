Sommet UE-Afrique à Bruxelles pour raviver les liens entre les deux continents

par John Chalmers

BRUXELLES, 17 février (Reuters) - L'Union européenne accueillera jeudi plus de 40 dirigeants africains à Bruxelles afin de réaffirmer son influence sur un continent où la Chine et la Russie ont réalisé d'importants investissements et où beaucoup ont eu l'impression d'avoir été oubliés par l'Europe lors du déploiement vaccinal contre la pandémie de coronavirus.

L'UE proposera plusieurs mesures de soutien lors du sommet afin de favoriser la santé, l'éducation et la sécurité en Afrique, et s'engagera à fournir la moitié d'un nouvel investissement de 300 milliards d'euros.

Le haut représentant de l'UE pour les affaires extérieures, Josep Borrell, a déclaré que les deux continents étaient étroitement liés, avant l'ouverture de ce sommet de deux jours, initialement prévu en 2020 mais reporté en raison de la pandémie.

"Les problèmes de l'Afrique sont nos problèmes", a-t-il estimé mardi devant le Parlement européen. "Lorsque nous travaillons pour les résoudre, nous travaillons aussi pour nous-mêmes."

L'Europe et d'autres pays riches, ont été très critiqués pour avoir accumulé des équipements de protection et, plus tard, des vaccins pendant la pandémie, certains dirigeants affirmant que la lenteur des dons pourrait conduire à un "apartheid vaccinal".

Les interdictions de voyage imposées par plusieurs pays européens après la détection du variant Omicron par l'Afrique du Sud ont également provoqué la consternation.

INVESTISSEMENTS

La Commission européenne a annoncé cette semaine que l'UE et la Fondation Gates investiraient plus de 100 millions d'euros au cours des cinq prochaines années pour contribuer à la mise en place d'un organisme africain de réglementation des médicaments afin de stimuler la production de médicaments et de vaccins sur le continent.

La course à la création de l'Agence africaine du médicament intervient après que la pandémie a mis en évidence la dépendance de la région en matière de santé.

L'Afrique a eu du mal à se procurer des vaccins contre le COVID-19. Les livraisons ont ensuite repris, mais seuls 10% des Africains sont entièrement vaccinés.

Seuls un peu plus de 5% des médicaments et 1% des vaccins utilisés sur le continent y sont produit. L'UE a annoncé qu'elle aiderait l'Afrique à produire 60% des vaccins dont elle a besoin d'ici 2040.

Une partie du financement de l'Agence africaine du médicament proviendra des 150 milliards d'euros qui seront mobilisés pour l'Afrique au cours des sept prochaines années dans le cadre du plan "Global Gateway".

Ce plan européen décidé en décembre dernier vise à investir 300 milliards d'euros à l'échelle mondiale dans des projets liés à l'infrastructure, au numérique et au climat d'ici 2027 pour concurrencer la "nouvelle route de la soie" chinoise. (Avec Philip Blenkinsop et Francesco Guarascio à Bruxelles, Duncan Miriri et Katharine Houreld à Nairobi; version française Camille Raynaud)