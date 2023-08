par Jake Spring

BELÉM, Brésil, 9 août (Reuters) - Les huit pays réunis au Brésil à l'occasion du sommet de Belém, consacré à la préservation de l'Amazonie, sont convenus mardi d'établir une liste de politiques et de mesures visant à renforcer la coopération régionale, sans toutefois s'accorder sur un objectif commun en matière de déforestation.

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva insistait pour que les pays de la région s'engagent à éliminer la déforestation d'ici 2030, objectif que le Brésil a déjà adopté.

La déclaration publiée mardi à l'issue du sommet, indique toutefois que, bien qu'une alliance visant à combattre la destruction de la forêt a été créée, chaque pays est libre de poursuivre ses objectifs en matière de déforestation.

Les pays membres de l'Organisation du traité de coopération amazonienne (OTCA) ne sont pas non plus parvenus à définir un calendrier pour mettre fin à l'orpaillage illégal.

Les présidents de la Bolivie, du Brésil, de la Colombie et du Pérou, et les hauts responsables de l'Equateur, du Guyana, du Suriname et du Venezuela sont toutefois convenus de coopérer, entre autres, en matière de gestion de l'eau, de santé, et de développement durable.

Emmanuel Macron, qui avait été convié par Lula à participer au sommet puisque la forêt amazonienne s'étend également en Guyane, ne s'est pas rendu au Brésil. L'ambassadeur de France au Brésil, Brigitte Collet, a effectué le déplacement à Belém. (Avec la contribution de Steven Grattan; version française Camille Raynaud)