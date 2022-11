Sommet du G20 : Ce que vous devez savoir maintenant

BIDEN ET XI

* La réunion avant le sommet du G20, qui se tient mardi et mercredi sur l'île indonésienne de Bali, était leur premier entretien en personne depuis que M. Biden est devenu président.

* Dans une déclaration après leur rencontre, Xi a qualifié Taïwan de "première ligne rouge" à ne pas franchir dans les relations entre les États-Unis et la Chine, selon les médias d'État chinois.

* M. Biden a déclaré que les deux parties avaient mis en place un mécanisme permettant des communications plus fréquentes et que le secrétaire d'État Antony Blinken se rendrait en Chine pour assurer le suivi des discussions. "Je pense que nous nous comprenons", a déclaré M. Biden.

* Les deux dirigeants ont convenu de permettre aux hauts fonctionnaires de renouveler la communication sur le climat, l'allègement de la dette et d'autres questions, a déclaré la Maison Blanche après leur entretien, proposant un coup de pouce aux négociations en retard au sommet sur le climat COP27 en Egypte.

LA RUSSIE ET L'UKRAINE

* Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré qu'il s'adresserait au rassemblement du G20 par liaison vidéo mardi. L'un des principaux sujets abordés par les chefs de gouvernement du Groupe des 20 principales économies sera la guerre de la Russie en Ukraine.

* Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a rejeté lundi une information d'une agence de presse selon laquelle il avait été hospitalisé pour des problèmes cardiaques après son arrivée à Bali pour le sommet, réprimandant les journalistes occidentaux pour ce qu'il a qualifié de fausse information.

PLANS DES DIRIGEANTS

* Le Premier ministre britannique Rishi Sunak appellera le G20 à une action coordonnée pour faire face à l'instabilité économique internationale et à l'augmentation du coût de la vie, a déclaré son gouvernement. Sunak doit s'entretenir avec Biden et Lavrov.

* Le Premier ministre australien Anthony Albanese a déclaré qu'il tiendrait une réunion bilatérale avec Xi mardi. Le Premier ministre japonais Fumio Kishida rencontrera également Xi mardi.

* Elon Musk s'est adressé à un forum d'affaires en marge du sommet lundi et a déclaré qu'il travaillait "du matin au soir, sept jours sur sept" lorsqu'il a été interrogé sur son acquisition de Twitter et sa direction de Tesla Inc.

* Le prince héritier Mohammed bin Salman a quitté l'Arabie saoudite lundi pour assister au sommet et se rendra dans d'autres États asiatiques, ont indiqué les médias d'État sans préciser quels pays.

COVID

* L'Indonésie, qui assure la présidence du G20, a mis en place des protocoles stricts pour les discussions. Le district de Nusa Dua qui accueille le sommet est sous confinement depuis le 11 novembre et le restera jusqu'au 17 novembre. Quatre mini-unités de soins intensifs, 23 cliniques et 13 "équipes médicales mobiles", comprenant plus de 400 membres du personnel médical, seront déployés pendant le sommet.