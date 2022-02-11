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Sondage-Macron et Le Pen en tête du 1er tour de l'élection présidentielle française-BVA pour Orange et RTL

11/02/2022 | 05:00
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11 février (Reuters) - BVA pour Orange et RTL:

* MACRON ET LE PEN EN TÊTE DU PREMIER TOUR DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE ET QUALIFIÉS POUR LE 2ND TOUR

* MACRON CRÉDITÉ DE 25%, LE PEN DE 17%, PÉCRESSE DE 14,5%, ZEMMOUR DE 14% DES VOIX AU 1ER TOUR DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE

* MACRON EMPORTERAIT L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE AVEC 56% DES VOIX CONTRE LE PEN

* MACRON EMPORTERAIT L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE AVEC 56% DES VOIX CONTRE PÉCRESSE

* MACRON EMPORTERAIT L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE AVEC 62% DES VOIX CONTRE ZEMMOUR Enquête réalisée du 7 au 9 février 2022 auprès de 1.505 personnes, marge d'erreur entre 1,4 et 3,3 points. (Rédaction de Gdansk)


© Reuters 2022
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