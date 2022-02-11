Sondage-Macron et Le Pen en tête du 1er tour de l'élection présidentielle française-BVA pour Orange et RTL

11 février (Reuters) - BVA pour Orange et RTL:
* MACRON ET LE PEN EN TÊTE DU PREMIER TOUR DE L'ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE ET QUALIFIÉS POUR LE 2ND TOUR
* MACRON CRÉDITÉ DE 25%, LE PEN DE 17%, PÉCRESSE DE 14,5%,
ZEMMOUR
DE 14% DES VOIX AU 1ER TOUR DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
FRANÇAISE
* MACRON EMPORTERAIT L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
AVEC 56%
DES VOIX CONTRE LE PEN
* MACRON EMPORTERAIT L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
AVEC 56%
DES VOIX CONTRE PÉCRESSE
* MACRON EMPORTERAIT L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
AVEC 62%
DES VOIX CONTRE ZEMMOUR
Enquête réalisée du 7 au 9 février 2022 auprès de 1.505
personnes, marge d'erreur entre 1,4 et 3,3 points.
(Rédaction de Gdansk)