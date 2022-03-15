Sondage-Macron et Le Pen en tête du 1er tour de l'élection présidentielle française-Baromètre 2022 Ipsos-Sopra Steria Pour France Info Et Le Parisien-Aujourd'hui En France

15 mars (Reuters) - Baromètre 2022 Ipsos-Sopra Steria Pour
France Info Et Le Parisien-Aujourd'hui En France :
* MACRON ET LE PEN EN TÊTE DU PREMIER TOUR DE L'ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE ET QUALIFIÉS POUR LE 2ND TOUR
* MACRON CRÉDITÉ DE 30%, LE PEN DE 15,5%, ZEMMOUR DE 13%,
PÉCRESSE
DE 11%, MÉLENCHON 11% DES VOIX AU 1ER TOUR DE L'ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
* MACRON REMPORTERAIT L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
AVEC 60%
DES VOIX CONTRE LE PEN
* MACRON REMPORTERAIT L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
AVEC 66%
DES VOIX CONTRE ZEMMOUR
* MACRON REMPORTERAIT L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
AVEC 63%
DES VOIX CONTRE PÉCRESSE
* MACRON REMPORTERAIT L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
AVEC 67%
DES VOIX CONTRE MÉLENCHON
Enquête réalisée du 11 au 15 mars 2022 auprès de 1.651
personnes, marge d'erreur entre +/- 0,7 et 2,4 points.
Source : https://www.ipsos.com/fr-fr/presidentielle-2022/barometre-2022-ipsos
(Rédaction de Gdansk)