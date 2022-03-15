Connexion
E-mail
Mot de passe
Afficher le mot de passe
Retenir
Mot de passe oublié ?
Devenir membre gratuitement
Inscription
Inscription
Devenir membre
Inscription gratuite
Devenir client
Découvrez nos services
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actualités
  3. Economie & Forex
Actualités : Toute l'info
Toute l'infoNos articlesSociétésMarchésEconomie & ForexMat. PremièresTauxBarons de la boursePro. de la financeAgendaSecteurs 
Toute l'actualitéEconomieDevises & ForexStatistiques MacroéconomiquesCryptomonnaiesCybersécuritéCommuniqués

Sondage-Macron et Le Pen en tête du 1er tour de l'élection présidentielle française-Baromètre 2022 Ipsos-Sopra Steria Pour France Info Et Le Parisien-Aujourd'hui En France

15/03/2022 | 16:30
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

15 mars (Reuters) - Baromètre 2022 Ipsos-Sopra Steria Pour France Info Et Le Parisien-Aujourd'hui En France :

* MACRON ET LE PEN EN TÊTE DU PREMIER TOUR DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE ET QUALIFIÉS POUR LE 2ND TOUR

* MACRON CRÉDITÉ DE 30%, LE PEN DE 15,5%, ZEMMOUR DE 13%, PÉCRESSE DE 11%, MÉLENCHON 11% DES VOIX AU 1ER TOUR DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE

* MACRON REMPORTERAIT L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE AVEC 60% DES VOIX CONTRE LE PEN

* MACRON REMPORTERAIT L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE AVEC 66% DES VOIX CONTRE ZEMMOUR

* MACRON REMPORTERAIT L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE AVEC 63% DES VOIX CONTRE PÉCRESSE

* MACRON REMPORTERAIT L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE AVEC 67% DES VOIX CONTRE MÉLENCHON Enquête réalisée du 11 au 15 mars 2022 auprès de 1.651 personnes, marge d'erreur entre +/- 0,7 et 2,4 points.

Source : https://www.ipsos.com/fr-fr/presidentielle-2022/barometre-2022-ipsos (Rédaction de Gdansk)


© Reuters 2022
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
IPSOS -0.70%42.45 Cours en temps réel.3.88%
SOPRA STERIA GROUP -0.90%153.3 Cours en temps réel.-1.59%
Réagir à cet article
Réagir le premier
Publier
loader
Dernières actualités "Economie & Forex"
16:49L'UE va appeler à reconstituer immédiatement les stocks de gaz pour l'hiver prochain-projet
RE
16:45PÉTROLE : La guerre en Ukraine et l'inflation risquent de peser sur la demande, selon l'Opep
RE
16:43Trois dirigeants européens attendus à Kiev, qui continue de résister
RE
16:37Delta Air relève ses prévisions de recettes pour le premier trimestre
ZR
16:33-Un cameraman de Fox News tué en Ukraine
RE
16:30Sondage-Macron et Le Pen en tête du 1er tour de l'élection présidentielle française-Baromètre 2022 Ipsos-Sopra Steria Pour France Info Et Le Parisien-Aujourd'hui En France
RE
16:25Le rand sud-africain se maintient, l'attention se porte sur la réunion de la Fed
ZR
16:23La France va offrir sa protection à la journaliste russe Marina Ovsyannikova, dit Macron
RE
16:22Le G7 appuyé par neuf pays pour priver la Russie de son statut commercial
RE
16:16BOURSE DE WALL STREET : Wall Street dans le vert, les regards tournés vers la Fed
RE
Dernières actualités "Economie & Forex"

ACTUALITÉS LES PLUS LUES

1EN DIRECT DES MARCHES : TotalEnergies, Unibail, Neoen, Solvay, Intel, A..
2Avis d'analystes du jour : LVMH, EssilorLuxottica, Ipsen, Technip Energ..
3Ukraine: La guerre pourrait être terminée dès le mois de mai, selon un ..
4Le gros spleen de la Tech
5A Tokyo, le Nikkei finit en hausse de 0,15%

ACTUALITÉS QUI IMPACTENT