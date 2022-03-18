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Sondage-Macron et Le Pen en tête du 1er tour de l'élection présidentielle française-Enquête BVA

18/03/2022 | 05:00
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18 mars (Reuters) - Enquête BVA pour RTL et Orange :

* MACRON ET LE PEN EN TÊTE DU PREMIER TOUR DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE ET QUALIFIÉS POUR LE 2ND TOUR

* MACRON CRÉDITÉ DE 30%, LE PEN DE 18%, ZEMMOUR DE 13%, MÉLENCHON DE 13%, PÉCRESSE DE 10% DES VOIX AU 1ER TOUR DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE

* MACRON REMPORTERAIT L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE AVEC 58% DES VOIX CONTRE LE PEN Enquête réalisée du 15 au 16 mars 2022 auprès de 1.505 personnes, marge d'erreur entre +/- 1,4 et 3,1 points.

Source : https://presidentielle2022.bva-group.com/ (Rédaction de Gdansk)


© Reuters 2022
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