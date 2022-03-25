Sondage-Macron et Le Pen en tête du 1er tour de l'élection présidentielle française-Enquête BVA

25 mars (Reuters) - Enquête BVA pour RTL et Orange :
* MACRON ET LE PEN EN TÊTE DU PREMIER TOUR DE L'ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE ET QUALIFIÉS POUR LE 2ND TOUR
* MACRON CRÉDITÉ DE 28%, LE PEN DE 19%, MÉLENCHON DE 14,5%,
ZEMMOUR DE 11%, PÉCRESSE DE 10,5% DES VOIX AU 1ER TOUR DE
L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
* MACRON REMPORTERAIT L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
AVEC 56%
DES VOIX CONTRE LE PEN
Enquête réalisée du 22 au 23 mars 2022 auprès de 1.500
personnes, marge d'erreur entre +/- 1,4 et 3,3 points.
Source: https://presidentielle2022.bva-group.com/
(Rédaction de Gdansk)