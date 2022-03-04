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Sondage-Macron et Le Pen en tête du 1er tour de l'élection présidentielle française-Enquête BVA pour RTL et Orange

04/03/2022 | 05:00
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4 mars (Reuters) - Enquête BVA pour RTL et Orange:

* MACRON ET LE PEN EN TÊTE DU PREMIER TOUR DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE ET QUALIFIÉS POUR LE 2ND TOUR

* MACRON CRÉDITÉ DE 29%, LE PEN DE 16%, PÉCRESSE DE 13%, ZEMMOUR DE 13% DES VOIX AU 1ER TOUR DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE

* MACRON EMPORTERAIT L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE AVEC 60% DES VOIX CONTRE LE PEN Enquête réalisée en ligne du 1er au 2 mars 2022 auprès de 1.500 personnes, marge d'erreur entre +/- 1,4 et 3,3 points.

Source: https://presidentielle2022.bva-group.com/ (Rédaction de Gdansk)


© Reuters 2022
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