Sondage-Macron et Le Pen en tête du 1er tour de l'élection présidentielle française-Enquête BVA pour RTL et Orange

4 mars (Reuters) - Enquête BVA pour RTL et Orange:
* MACRON ET LE PEN EN TÊTE DU PREMIER TOUR DE L'ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE ET QUALIFIÉS POUR LE 2ND TOUR
* MACRON CRÉDITÉ DE 29%, LE PEN DE 16%, PÉCRESSE DE 13%,
ZEMMOUR
DE 13% DES VOIX AU 1ER TOUR DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
FRANÇAISE
* MACRON EMPORTERAIT L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
AVEC 60%
DES VOIX CONTRE LE PEN
Enquête réalisée en ligne du 1er au 2 mars 2022 auprès de 1.500
personnes, marge d'erreur entre +/- 1,4 et 3,3 points.
Source: https://presidentielle2022.bva-group.com/
(Rédaction de Gdansk)