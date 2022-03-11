Sondage-Macron et Le Pen en tête du 1er tour de l'élection présidentielle française-Enquête BVA pour RTL et Orange

11 mars (Reuters) - Enquête BVA pour RTL et Orange :
* MACRON ET LE PEN EN TÊTE DU PREMIER TOUR DE L'ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE ET QUALIFIÉS POUR LE 2ND TOUR
* MACRON CRÉDITÉ DE 30%, LE PEN DE 17%, ZEMMOUR DE 13%,
MÉLENCHON
12,5%, PÉCRESSE DE 12% DES VOIX AU 1ER TOUR DE L'ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
* MACRON REMPORTERAIT L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
AVEC 59%
DES VOIX CONTRE LE PEN
Enquête réalisée du 8 au 9 mars 2022 auprès de 1.500 personnes,
marge d'erreur entre +/- 1,4 et 3,3 points.
Source : https://presidentielle2022.bva-group.com/
(Rédaction de Gdansk)