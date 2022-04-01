Sondage-Macron et Le Pen en tête du 1er tour de l'élection présidentielle française-Enquête BVA pour RTL et Orange

1er avril (Reuters) - ENQUÊTE BVA POUR RTL ET ORANGE:
* MACRON ET LE PEN EN TÊTE DU PREMIER TOUR DE L'ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE ET QUALIFIÉS POUR LE 2ND TOUR
* MACRON CRÉDITÉ DE 27%, LE PEN DE 21%, MÉLENCHON 15,5%,
PÉCRESSE DE 9,5%, ZEMMOUR DE 9,5% DES VOIX AU 1ER TOUR DE
L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
* MACRON REMPORTERAIT L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
AVEC 54,5% DES VOIX CONTRE LE PEN
* MACRON REMPORTERAIT L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
AVEC 62% DES VOIX CONTRE MÉLENCHON
Enquête réalisée du 30 au 31 mars 2022 auprès de 1.502
personnes, marge d'erreur entre +/- 1,5 et 2,3 points.
Source: https://presidentielle2022.bva-group.com/
(Rédaction de Gdansk)