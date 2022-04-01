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Sondage-Macron et Le Pen en tête du 1er tour de l'élection présidentielle française-Enquête BVA pour RTL et Orange

01/04/2022 | 05:00
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1er avril (Reuters) - ENQUÊTE BVA POUR RTL ET ORANGE:

* MACRON ET LE PEN EN TÊTE DU PREMIER TOUR DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE ET QUALIFIÉS POUR LE 2ND TOUR

* MACRON CRÉDITÉ DE 27%, LE PEN DE 21%, MÉLENCHON 15,5%, PÉCRESSE DE 9,5%, ZEMMOUR DE 9,5% DES VOIX AU 1ER TOUR DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE

* MACRON REMPORTERAIT L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE AVEC 54,5% DES VOIX CONTRE LE PEN

* MACRON REMPORTERAIT L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE AVEC 62% DES VOIX CONTRE MÉLENCHON

Enquête réalisée du 30 au 31 mars 2022 auprès de 1.502 personnes, marge d'erreur entre +/- 1,5 et 2,3 points.

Source: https://presidentielle2022.bva-group.com/ (Rédaction de Gdansk)


© Reuters 2022
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