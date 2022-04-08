Sondage-Macron et Le Pen en tête du 1er tour de l'élection présidentielle française-Enquête BVA pour RTL et Orange

8 avril (Reuters) - Sondage BVA pour RTL et Orange:
* MACRON ET LE PEN EN TÊTE DU PREMIER TOUR DE L'ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE ET QUALIFIÉS POUR LE 2ND TOUR
* MACRON CRÉDITÉ DE 26%, LE PEN DE 23%, MÉLENCHON DE 17,5%,
ZEMMOUR DE 9,5%, PÉCRESSE DE 8,5% DES VOIX AU 1ER TOUR DE
L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
* MACRON REMPORTERAIT L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
AVEC
53,0% DES VOIX CONTRE LE PEN
Enquête réalisée du 6 au 7 avril 2022 auprès de 1.501 personnes,
marge d'erreur entre +/- 1,4 et 3,1 points.
Source: https://presidentielle2022.bva-group.com/
(Rédaction de Gdansk)