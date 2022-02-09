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Sondage-Macron et Le Pen en tête du 1er tour de l'élection présidentielle française-Harris Interactive pour Challenges

09/02/2022 | 15:11
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9 février (Reuters) - Harris Interactive pour Challenges:

* MACRON CRÉDITÉ DE 24% DES VOIX AU PREMIER TOUR DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE

* LE PEN CRÉDITÉE DE 17% DES VOIX AU PREMIER TOUR DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE

* PÉCRESSE CRÉDITÉE DE 15% DES VOIX AU PREMIER TOUR DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE

* ZEMMOUR CRÉDITÉ DE 14,5% DES VOIX AU PREMIER TOUR DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE

* MACRON EMPORTERAIT L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE AVEC 56% DES VOIX CONTRE LE PEN Enquête réalisée en ligne du 4 février au 7 février 2022 auprès de 2.421 personnes, marge d'erreur entre 1,4 et 3.0 points. (Rédaction de Gdansk)


© Reuters 2022
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rova - Il y a 49 minutes arrow option
je n'y crois pas du tout
  
  
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