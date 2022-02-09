Sondage-Macron et Le Pen en tête du 1er tour de l'élection présidentielle française-Harris Interactive pour Challenges

9 février (Reuters) - Harris Interactive pour Challenges:
* MACRON CRÉDITÉ DE 24% DES VOIX AU PREMIER TOUR DE
L'ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
* LE PEN CRÉDITÉE DE 17% DES VOIX AU PREMIER TOUR DE
L'ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
* PÉCRESSE CRÉDITÉE DE 15% DES VOIX AU PREMIER TOUR DE
L'ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
* ZEMMOUR CRÉDITÉ DE 14,5% DES VOIX AU PREMIER TOUR DE
L'ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
* MACRON EMPORTERAIT L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
AVEC 56%
DES VOIX CONTRE LE PEN
Enquête réalisée en ligne du 4 février au 7 février 2022 auprès
de 2.421 personnes, marge d'erreur entre 1,4 et 3.0 points.
(Rédaction de Gdansk)