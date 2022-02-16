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Sondage-Macron et Le Pen en tête du 1er tour de l'élection présidentielle française-Harris Interactive pour Challenges

16/02/2022 | 06:30
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16 février (Reuters) - Sondage Harris Interactive pour Challenges:

* MACRON CRÉDITÉ DE 25% DES VOIX AU PREMIER TOUR DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE

* LE PEN CRÉDITÉE DE 17,5% DES VOIX AU PREMIER TOUR DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE

* ZEMMOUR CRÉDITÉ DE 14,5% DES VOIX AU PREMIER TOUR DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE

* PÉCRESSE CRÉDITÉE DE 14% DES VOIX AU PREMIER TOUR DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE

* MACRON EMPORTERAIT L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE AVEC 56% DES VOIX CONTRE LE PEN Enquête réalisée en ligne du 11 au 14 février 2022 auprès de 2.476 personnes, marge d'erreur entre +/- 1,4 et 3,0 points. (Rédaction de Gdansk)


© Reuters 2022
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Réagir à cet article
cflo - Il y a 1 heure arrow option
On est a deux mois de l'élection et tout peu se passer
  
  
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