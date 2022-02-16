Sondage-Macron et Le Pen en tête du 1er tour de l'élection présidentielle française-Harris Interactive pour Challenges

16 février (Reuters) - Sondage Harris Interactive pour
Challenges:
* MACRON CRÉDITÉ DE 25% DES VOIX AU PREMIER TOUR DE
L'ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
* LE PEN CRÉDITÉE DE 17,5% DES VOIX AU PREMIER TOUR DE
L'ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
* ZEMMOUR CRÉDITÉ DE 14,5% DES VOIX AU PREMIER TOUR DE
L'ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
* PÉCRESSE CRÉDITÉE DE 14% DES VOIX AU PREMIER TOUR DE
L'ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
* MACRON EMPORTERAIT L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
AVEC 56%
DES VOIX CONTRE LE PEN
Enquête réalisée en ligne du 11 au 14 février 2022 auprès de
2.476 personnes, marge d'erreur entre +/- 1,4 et 3,0 points.
(Rédaction de Gdansk)