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Sondage-Macron et Le Pen en tête du 1er tour de l'élection présidentielle française-Harris Interactive - Toluna pour Challenges

23/03/2022 | 15:00
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23 mars (Reuters) - Sondage Harris Interactive - Toluna pour Challenges:

* MACRON CRÉDITÉ DE 29,5% DES VOIX AU PREMIER TOUR DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE

* LE PEN CRÉDITÉE DE 19,5% DES VOIX AU PREMIER TOUR DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE

* ZEMMOUR CRÉDITÉ DE 11% DES VOIX AU PREMIER TOUR DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE

* PÉCRESSE CRÉDITÉE DE 10% DES VOIX AU PREMIER TOUR DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE

* MELENCHON CRÉDITÉ DE 14% DES VOIX AU PREMIER TOUR DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE

* MACRON REMPORTERAIT L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE AVEC 57% DES VOIX CONTRE LE PEN Enquête réalisée du 18 au 21 mars 2022 auprès de 2.344 personnes, marge d'erreur entre +/- 1,4 et 3,0 points.

Source: https://harris-interactive.fr/actualite/sondages-publies/ (Rédaction de Gdansk)


© Reuters 2022
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