Sondage-Macron et Le Pen en tête du 1er tour de l'élection présidentielle française-Harris Interactive - Toluna pour Challenges

23 mars (Reuters) - Sondage Harris Interactive - Toluna pour
Challenges:
* MACRON CRÉDITÉ DE 29,5% DES VOIX AU PREMIER TOUR DE
L'ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
* LE PEN CRÉDITÉE DE 19,5% DES VOIX AU PREMIER TOUR DE
L'ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
* ZEMMOUR CRÉDITÉ DE 11% DES VOIX AU PREMIER TOUR DE
L'ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
* PÉCRESSE CRÉDITÉE DE 10% DES VOIX AU PREMIER TOUR DE
L'ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
* MELENCHON CRÉDITÉ DE 14% DES VOIX AU PREMIER TOUR DE
L'ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
* MACRON REMPORTERAIT L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
AVEC 57%
DES VOIX CONTRE LE PEN
Enquête réalisée du 18 au 21 mars 2022 auprès de 2.344
personnes, marge d'erreur entre +/- 1,4 et 3,0 points.
Source: https://harris-interactive.fr/actualite/sondages-publies/
(Rédaction de Gdansk)