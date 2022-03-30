Sondage-Macron et Le Pen en tête du 1er tour de l'élection présidentielle française-Harris Interactive-Toluna

30 mars (Reuters) - Sondage Harris Interactive-Toluna Pour
Challenges:
* MACRON CRÉDITÉ DE 28,5% DES VOIX AU PREMIER TOUR DE
L'ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
* LE PEN CRÉDITÉE DE 21% DES VOIX AU PREMIER TOUR DE
L'ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
* MÉLENCHON CRÉDITÉ DE 15% DES VOIX AU PREMIER TOUR DE
L'ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
* ZEMMOUR CRÉDITÉ DE 10% DES VOIX AU PREMIER TOUR DE
L'ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
* PÉCRESSE CRÉDITÉE DE 9,5% DES VOIX AU PREMIER TOUR DE
L'ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
* MACRON REMPORTERAIT L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
AVEC 54%
DES VOIX CONTRE LE PEN
Enquête réalisée du 25 au 28 mars 2022 auprès de 2.384
personnes, marge d'erreur entre +/- 1,4 et 3,1 points.
Source: https://harris-interactive.fr/actualite/sondages-publies/
(Rédaction de Gdansk)