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Sondage-Macron et Le Pen en tête du 1er tour de l'élection présidentielle française-Harris Interactive-Toluna

30/03/2022 | 14:59
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30 mars (Reuters) - Sondage Harris Interactive-Toluna Pour Challenges:

* MACRON CRÉDITÉ DE 28,5% DES VOIX AU PREMIER TOUR DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE

* LE PEN CRÉDITÉE DE 21% DES VOIX AU PREMIER TOUR DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE

* MÉLENCHON CRÉDITÉ DE 15% DES VOIX AU PREMIER TOUR DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE

* ZEMMOUR CRÉDITÉ DE 10% DES VOIX AU PREMIER TOUR DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE

* PÉCRESSE CRÉDITÉE DE 9,5% DES VOIX AU PREMIER TOUR DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE

* MACRON REMPORTERAIT L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE AVEC 54% DES VOIX CONTRE LE PEN Enquête réalisée du 25 au 28 mars 2022 auprès de 2.384 personnes, marge d'erreur entre +/- 1,4 et 3,1 points.

Source: https://harris-interactive.fr/actualite/sondages-publies/ (Rédaction de Gdansk)


© Reuters 2022
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