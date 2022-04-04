Sondage-Macron et Le Pen en tête du 1er tour de l'élection présidentielle française-Harris Interactive-Toluna

4 avril (Reuters) - Sondage Harris Interactive-Toluna Pour
Challenges:
* MACRON CRÉDITÉ DE 26,5% DES VOIX AU PREMIER TOUR DE
L'ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
* LE PEN CRÉDITÉE DE 23% DES VOIX AU PREMIER TOUR DE
L'ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
* MÉLENCHON CRÉDITÉ DE 17% DES VOIX AU PREMIER TOUR DE
L'ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
* ZEMMOUR CRÉDITÉ DE 9,5% DES VOIX AU PREMIER TOUR DE
L'ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
* PÉCRESSE CRÉDITÉE DE 9,5% DES VOIX AU PREMIER TOUR DE
L'ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
* MACRON REMPORTERAIT L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
AVEC
51,5% DES VOIX CONTRE LE PEN
Enquête réalisée du 1er au 4 avril 2022 auprès de 2.531
personnes, marge d'erreur entre +/- 0,8 et 1,8 points.
Source: https://bit.ly/3J1tGGA
(Rédaction de Gdansk)