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Sondage-Macron et Le Pen en tête du 1er tour de l'élection présidentielle française-IFOP-Fiducial

16/03/2022 | 17:00
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16 mars (Reuters) - Sondage Rolling IFOP-Fiducial 2022 Pour Paris Match, LCI Et Sud Radio:

* MACRON ET LE PEN EN TÊTE DU PREMIER TOUR DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE ET QUALIFIÉS POUR LE 2ND TOUR

* MACRON CRÉDITÉ DE 30%, LE PEN DE 18%, ZEMMOUR DE 13%, MÉLENCHON DE 12%, PÉCRESSE DE 11% DES VOIX AU 1ER TOUR DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE

* MACRON REMPORTERAIT L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE AVEC 57% DES VOIX CONTRE LE PEN Enquête réalisée du 12 au 16 mars 2022 auprès de 1.507 personnes, marge d'erreur entre +/- 1,4 et 3,1 points.

Source: https://www.ifop.com/presidentielle-2022/ (Rédaction de Gdansk)


© Reuters 2022
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