Sondage-Macron et Le Pen en tête du 1er tour de l'élection présidentielle française-IFOP-Fiducial

25 mars (Reuters) - Sondage Rolling IFOP-Fiducial 2022 Pour
Paris Match, LCI Et Sud Radio:
* MACRON ET LE PEN EN TÊTE DU PREMIER TOUR DE L'ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE ET QUALIFIÉS POUR LE 2ND TOUR
* MACRON CRÉDITÉ DE 28%, LE PEN DE 20,5%, MÉLENCHON DE 14%,
PÉCRESSE DE 11,5%, ZEMMOUR DE 11% DES VOIX AU 1ER TOUR DE
L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
* MACRON REMPORTERAIT L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
AVEC
53,5% DES VOIX CONTRE LE PEN
Enquête réalisée du 22 au 25 mars 2022 auprès de 1.504
personnes, marge d'erreur entre +/- 1,4 et 3,1 points.
Source: https://www.ifop.com/presidentielle-2022/
(Rédaction de Gdansk)