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Sondage-Macron et Le Pen en tête du 1er tour de l'élection présidentielle française-IFOP-Fiducial

30/03/2022 | 16:30
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30 mars (Reuters) - Sondage Rolling IFOP-Fiducial 2022 Pour Paris Match, LCI Et Sud Radio:

* MACRON ET LE PEN EN TÊTE DU PREMIER TOUR DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE ET QUALIFIÉS POUR LE 2ND TOUR

* MACRON CRÉDITÉ DE 28%, LE PEN DE 21,5%, MÉLENCHON DE 15%, PÉCRESSE DE 10,5%,ZEMMOUR DE 10,5% DES VOIX AU 1ER TOUR DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE

* MACRON REMPORTERAIT L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE AVEC 53.5% DES VOIX CONTRE LE PEN Enquête réalisée du 26 au 30 mars 2022 auprès de 2.494 personnes, marge d'erreur entre +/- 1,4 et 3,1 points.

Source: https://www.ifop.com/presidentielle-2022/ (Rédaction de Gdansk)


© Reuters 2022
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PANDATHUS - Il y a 7 minutes arrow option
Passer de 67% à 53% de votes au 2nd tour pour Macron face à Le Pen démontre s'il en est la terrible défiance des français à l'égard de cet homme...
  
  
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