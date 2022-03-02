Sondage-Macron et Le Pen en tête du 1er tour de l'élection présidentielle française-Rolling IFOP-Fiducial 2022 pour Paris Match, LCI et Sud Radio

2 mars (Reuters) - Rolling IFOP-Fiducial 2022 Pour Paris
Match, LCI Et Sud Radio:
* MACRON ET LE PEN EN TÊTE DU PREMIER TOUR DE L'ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE ET QUALIFIÉS POUR LE 2ND TOUR
* MACRON CRÉDITÉ DE 28%, LE PEN DE 17%, PÉCRESSE DE 13,5%,
ZEMMOUR DE 12,5% DES VOIX AU 1ER TOUR DE L'ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
* MACRON REMPORTERAIT L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
AVEC 65% DES VOIX CONTRE ZEMMOUR
* MACRON REMPORTERAIT L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
AVEC 56,5% DES VOIX CONTRE LE PEN
* MACRON REMPORTERAIT L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
AVEC 61% DES VOIX CONTRE PÉCRESSE
Enquête réalisée du 26 février au 2 mars 2022 auprès de 1 505
personnes, marge d'erreur entre +/- 1,4 et 3,1 points.
Source: https://www.ifop.com/presidentielle-2022/
(Rédaction de Gdansk)