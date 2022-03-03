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Sondage-Macron et Le Pen en tête du 1er tour de l'élection présidentielle française-Rolling IFOP-Fiducial 2022 Pour Paris Match, LCI Et Sud Radio

03/03/2022 | 17:32
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3 mars (Reuters) - Rolling IFOP-Fiducial 2022 Pour Paris Match, LCI Et Sud Radio:

* MACRON ET LE PEN EN TÊTE DU PREMIER TOUR DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE ET QUALIFIÉS POUR LE 2ND TOUR

* MACRON CRÉDITÉ DE 28%, LE PEN DE 17%, PÉCRESSE DE 14%, ZEMMOUR DE 12% ET MÉLENCHON DE 11.5% DES VOIX AU 1ER TOUR DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE

* MACRON EMPORTERAIT L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE AVEC 56,5% DES VOIX CONTRE LE PEN

* MACRON EMPORTERAIT L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE AVEC 60% DES VOIX CONTRE PÉCRESSE

* MACRON EMPORTERAIT L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE AVEC 65% DES VOIX CONTRE ZEMMOUR Enquête réalisée du 28 février au 3 mars 2022 auprès de 1.508 personnes, marge d'erreur entre +/- 1,4 et 3,1 points.

Source: https://www.ifop.com/presidentielle-2022/ (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2022
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