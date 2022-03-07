Sondage-Macron et Le Pen en tête du 1er tour de l'élection présidentielle française-Rolling IFOP-Fiducial 2022 Pour Paris Match, LCI Et Sud Radio

7 mars (Reuters) - Sondage Rolling IFOP-Fiducial 2022 Pour
Paris Match, LCI Et Sud Radio:
* MACRON ET LE PEN EN TÊTE DU PREMIER TOUR DE L'ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE ET QUALIFIÉS POUR LE 2ND TOUR
* MACRON CRÉDITÉ DE 30%, LE PEN DE 18%, PÉCRESSE DE 13%,
ZEMMOUR
DE 12,5% DES VOIX AU 1ER TOUR DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
FRANÇAISE
* MACRON REMPORTERAIT L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
AVEC 56%
DES VOIX CONTRE LE PEN
* MACRON REMPORTERAIT L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
AVEC 61%
DES VOIX CONTRE PÉCRESSE
* MACRON REMPORTERAIT L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
AVEC 64%
DES VOIX CONTRE ZEMMOUR
Enquête réalisée du 3 au 7 mars 2022 auprès de 1.506 personnes,
marge d'erreur entre +/- 1,4 et 3,1 points.
Source : https://www.ifop.com/presidentielle-2022/
(Rédaction de Gdansk)