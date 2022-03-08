Sondage-Macron et Le Pen en tête du 1er tour de l'élection présidentielle française-Rolling IFOP-Fiducial 2022 Pour Paris Match, LCI Et Sud Radio

8 mars (Reuters) - Sondage Rolling IFOP-Fiducial 2022 Pour
Paris Match, LCI Et Sud Radio :
* MACRON ET LE PEN EN TÊTE DU PREMIER TOUR DE L'ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE ET QUALIFIÉS POUR LE 2ND TOUR
* MACRON CRÉDITÉ DE 30,5%, LE PEN DE 18,5%, ZEMMOUR DE
12,5%,
PÉCRESSE DE 12%, MÉLENCHON 11,5% DES VOIX AU 1ER TOUR DE
L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
* MACRON REMPORTERAIT L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
AVEC 56%
DES VOIX CONTRE LE PEN
* MACRON REMPORTERAIT L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
AVEC
61,5% DES VOIX CONTRE PÉCRESSE
* MACRON REMPORTERAIT L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
AVEC
65,5% DES VOIX CONTRE ZEMMOUR
* MACRON REMPORTERAIT L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
AVEC
63,5% DES VOIX CONTRE MÉLENCHON
Enquête réalisée du 4 au 8 mars 2022 auprès de 1.505 personnes,
marge d'erreur entre +/- 1,4 et 3,1 points.
Source : https://www.ifop.com/presidentielle-2022/
(Rédaction de Gdansk)